'Masacrul de la Shakahola': moarte terifiantă pentru sute de oameni, care doreau să îl 'întâlnească pe Iisus'

Pastorul autoproclamat al sectei, Paul Nthenge Mackenzie, se află în închisoare din 14 aprilie şi va fi judecat pentru "terorism" în acest caz care a zguduit această ţară extrem de religioasă din Africa de Est.

La două luni de la descoperirea primelor victime, la 13 aprilie, căutarea gropilor comune este încă în curs de desfăşurare pe aproape 15.000 de hectare de pădure, aproape de oraşul de coastă Malindi.

"Numărul morţilor a ajuns acum la 303, după exhumarea a 19 cadavre", a declarat marţi Rhoda Onyancha, prefectul regiunii.

Poliţia crede că majoritatea cadavrelor exhumate până în prezent sunt cele ale adepţilor Bisericii Buna Vestire, fondată de Paul Nthenge Mackenzie, care promova înfometarea pentru a se "întâlni cu Iisus".

Autopsiile au arătat că majoritatea victimelor au murit de foame, probabil după ce au urmat predicile acestuia.

Totuşi, unele victime, inclusiv copii, au fost strangulate, bătute sau sufocate, potrivit autopsiilor.

Cel puţin 35 de persoane suspectate de implicare au fost arestate, potrivit poliţiei.

Masacrul a provocat un mare scandal în Kenya, autorităţile fiind chestionate pentru că nu au reuşit să împiedice activităţile pastorului Mackenzie, care fusese arestat în mai multe rânduri pentru predicile sale extreme.

De asemenea, a reaprins dezbaterea privind reglementarea cultelor religioase în această ţară predominant creştină, care are 4.000 de "biserici", potrivit cifrelor oficiale.

Preşedintele William Ruto a înfiinţat un grup de lucru pentru a "revizui cadrul juridic şi de reglementare care guvernează organizaţiile religioase".

Săptămâna trecută, ministrul de interne a anunţat că pădurea Shakahola va fi transformată într-un "loc de comemorare".

Investigations have so far established that Mackenzie extended his criminal activities beyond the 800-acre parcel of land at the Shakahola Forest. Construction of security roads across the more than 37,000 acres of Chakama Ranch has commenced to facilitate comprehensive,… pic.twitter.com/rWaPN1oxn2