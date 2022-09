Max Verstappen va porni de pe prima poziție în GP-ul Olandei

Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Olandei, a 15-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.

Pentru Verstappen este al patrulea pole position din acest sezon.

Calificările au fost perturbate de o fumigenă aruncată de un spectator pe circuit în timpul secmentului 2. Persoana care a aruncat fumigena a fost identificată rapid şi evacuată.

Pe locul doi s-a clasat în calificări Charles Leclerc (Ferrari), pe trei a terminat Carlos Sainz (Ferrari), pe patru Lewis Hamilton (Mercedes) şi pe cinci Sergio Perez (Red Bull Racing), informează News.ro.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season ????#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq