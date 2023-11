Meritam să câştigăm, declară antrenorul lui PSG după remiza cu Newcastle din Liga Campionilor

Antrenorul echipei franceze Paris Saint-Germain, Luis Enrique, consideră că elevii săi meritau victoria în partida de pe teren propriu cu formaţia engleză Newcastle United (scor 1-1), disputată marţi seara în cadrul Grupei F a Ligii Campionilor la fotbal.

”Am făcut un meci foarte complet şi am fi meritat să câştigăm. Am fost mai buni, rezultatul nu reflectă jocul. Însă acesta este fotbalul, nu câştigă întotdeauna echipa care are mai multe ocazii. Sunt foarte bucuros pentru comportamentul şi atitudinea jucătorilor în general", a declarat tehnicianul spaniol la finalul întâlnirii de pe Parc des Princes.

Chestionat în legătură cu lipsa de eficacitate a echipei sale, Luis Enrique a răspuns: "Vorbim de fotbal, nu de baschet.... Suntem una dintre echipele din Europa care marchează cel mai mult, însă uneori mingea nu vrea să intre în poartă. Aşa e fotbalul".

"A fost un meci frustrant, cu multe ocazii. Am fost conduşi mult timp de o echipă care ştie să se apere şi să contraatace", a adăugat el.

"Îi felicit pe jucători şi pe suporteri, care au forţat până la final. Am egalat în minutul 97, este ca un scenariu de film horror. Acum trebuie să ne calificăm", a mai spus antrenorul lui PSG.

Newcastle a deschis scorul în prima repriză a meciului de la Paris, prin Alexander Isak (24), gazdele restabilind egalitatea în timpul adiţional, în urma unui penalty transformat de Kylian Mbappe (90+7).

Cu o etapă înainte de final, lider al Grupei F este Borussia Dortmund, cu 10 puncte, urmată de PSG, 7 puncte, Newcastle şi AC Milan, câte 5 puncte.