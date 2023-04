Cum recunoști mierea naturală. Sfaturile unui apicultor

Ildiko Kepes, apicultor, afirmă că mierea contrafăcută se recunoaşte foarte greu, iar cea mai bună miere este cea în care nu s-a intervenit fizic sau chimic. Ea a menţionat că garanţia calităţii mierii este dată şi cristalizare, care este un fenomen normal, conform news.ro.

Ildiko Kepes a fost întrebată marţi, la Prima News, dacă se recunoaşte uşor mierea fake.

“Se recunoaşte destul de greu. Există mai multe teste sugerate de experţi. Avem un apiterapeut la Cluj destul de cunoscut, ne-am întâlnit la un târg şi m-a rugat să desfac capacul unui borcan şi să îi permit să miroasă mierea. Am acceptat. A desfăcut capacul, a mirosit şi mi-a zis: ”Da, este bună, o cumpăr”. Şi am întrebat-o: ”Cum v-aţi dat seama că este bună?”. Mierea când desfaci capacul trebuie să aibă un miros. Nu la minus cinci grade la Târgul de Crăciun, acolo nu va avea miros. Dar la o temperatură normală peste 15 grade, dacă mierea nu are miros, mi-a spus că înseamnă că a fost supraîncălzită. Asta nu înseamnă că este fake, dar şi-a pierdut multe din proprietăţi. Ăsta e un test pe care l-am încercat şi eu cu toate sortimentele noastre şi într-adevăr când desfaci capacul trebuie să simţi un miros dulce”, a declarat Ildiko Kepes.

Sfaturi

Ea a precizat că cea mai bună miere este cea asupra căreia nu s-a intervenit fizic sau chimic.

“Cea mai bună miere este mierea făcută de albine, cea în care nu s-a intervenit fizic, chimic, mierea în compoziţia căreia nu s-a intervenit. Toată mierea este bună. Unele au mai multe vitamine şi minerale decât celelalte, unele au mai puţini alegeni, polen, nectar cum mierea de brad, altfel sunt recomandate a fi consumate seara pentru că au efect liniştitor cum este mierea de tei. Altele sunt recomandate persoanelor cu acid la stomac sau copiilor sub doi ani, cum este mierea de salcâm. Apiterapeuţi mai nou recomandă mierea închisă la culoare, mierea din zona montană”, a explicat apicultoarea.

Zaharisirea

Ea a mai fost întrebată de ce mierea se zahariseşte.

“Corect ar fi să nu mai folosim termenul ăsta, să folosim termenul de cristalizare. Termenul de zaharisit este numai în limba română şi creează o confuzie. Mierea naturală cristalizează. Şi mierea de salcâm cristalizează, dar mult mai târziu. Cristalizarea este un fenomen normal al mierii şi este de multe ori garanţia calităţii mierii, nu s-a intervenit, nu a fost supraîncălzită ca să oprim cristalizarea. Mierea atunci când cristalizează se pune într-un aparat, pe vremuri se punea într-o oală cu apă, pentru a fi decristalizată. Şi dacă o decristalizăm mult prea multă vreme şi nu facem procesul în mod controlat, să nu treacă miera peste 38-40 de grade ca să îi omorâm toate enzimele, dacă se face într-o manieră controlată, este în regulă, dar va recristaliza după o anumită perioadă. Dacă se face într-o manieră necontrolată sau cu intenţie să fie supraîncălzită, atunci nu va mai cristaliza aşa cum trebuie”, a mai afirmat Ildiko Kepes.