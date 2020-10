Mihai Bălaşa a afirmat că meciul cu Dinamo nu este cel mai greu pentru Universitatea Craiova

Jucătorul Mihai Bălaşa a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Dinamo nu este cel mai greu pentru echipa de fotbal Universitatea Craiova de până acum în actuala ediţie de campionat, dar a precizat că este un derby, în ciuda locurilor ocupate de cele două formaţii în clasament, potrivit Agerpres.

"Ne aşteaptă o deplasare foarte grea, cu o echipă cu jucători foarte valoroşi. O întâlnim după o perioadă nu foarte bună pentru ei şi cu siguranţă vor dori să ne ia cele trei puncte. Dar noi mergem încrezători, sperăm să ne întoarcem cu toate cele trei puncte. Nu este cel mai greu meci pe care l-am avut până acum, am avut şi meciuri mai grele cu echipe care ne-au pus destule probleme. Dar şi acesta este un meci greu pentru că de acum toate echipele vor dori să ne bată", a declarat Bălaşa.

El spune că Dinamo are şi alţi jucători valoroşi în afară de Aleix Garcia: "Au jucători importanţi, nu doar Garcia, nu trebuie să luăm măsuri suplimentare doar pentru el. Eu sper să ajungem la 7 victorii din 7, după acest meci. Am avut un început foarte bun de campionat, deşi unii spun că am jucat cu echipe nou-promovate sau mai slabe decât noi. Dar ştiţi bine că am avut probleme anul trecut cu aceste echipe şi se spune că aşa câştigi campionatul, cu echipele mici. Noi sperăm să o ţinem tot aşa. Normal că rămâne un derby meciul cu Dinamo, pentru că sunt două echipe cu o istorie în spate, două echipe de tradiţie, nu contează locul ocupat în acest moment în clasament".

Referitor la prestaţiile sale de la echipa naţională, Bălaşa s-a declarat mulţumit.

"Mă bucur că am fost convocat la naţională şi că am jucat două meciuri din trei, dar îmi pare rău pentru rezultatele care au fost. Depinde doar de perioada următoare şi de prestaţiile mele dacă voi mai fi convocat. Nu a fost un post străin pentru mine la naţională (cel de fundaş dreapta, n. red.), pentru că am jucat în Italia pe acel post şi mi-a fost uşor să mă adaptez, cred că mi-am făcut treaba bine", a mai spus jucătorul echipei oltene.

Partida Dinamo - Universitatea Craiova, din cadrul etapei a 7-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Bucureşti.