Mihai Tudose acuză politizarea protestelor transportatorilor și fermierilor: Profită Șoșoacă și AUR (VIDEO)

Europarlamentarul Mihai Tudose, șeful campaniei PSD pentru alegerile din 2024, denunță o politizare a protestelor fermierilor și transportatorilor. Deși recunoaște un substrat justificat al nemulțumirilor, generate de la nivel european, fostul premier susține că mișcarea de stradă a degenerat.

„În ultimă fază, da (protestele sunt politizare, n.r.)! Astăzi când stăm de vorbă, politicul, sau o anumită parte a politicului a încălecat complet acea manifestare inițială. În ceea ce privește factorul generator al protestelor, vă spun cu sinceritate, dar am mai spus-o, Europa începe să culeagă ceea ce s-a semănat prost. Problemele în agricultură, 99% dintre ele sunt generate de impunerile de mediu. A hotărât cineva brusc să fim noi foarte „green”, să salvăm planeta. S-ar putea să o salvăm, dar să nu mai fim nici noi pe aici, adică să o salvăm în defavoarea noastră”, a declarat Tudose, într-un interviu la Digi24.

„Au luat-o lucrurile complet razna”

Întrebat cine profită de pe urma aceste politizări, Mihai Tudose a răsuns: „Păi, haideți să o luăm așa. Sunt alde Șoșoacă & co, cu AUR, ei au cerut acum autorizație de protest, au și primit-o. Dar v-ați uitat unde au primit brusc autorizații? Timișoara, București, primarii USR. Sunt 76 de revendicări. Am vorbit și eu cu agricultori, multe dintre ele sunt justificate, dar nu sunt nenorociri care s-au întâmplat în ultimele 6 luni de când a venit PSD-ul cu Ciolacu. S-au cumulat în timp. S-au cumulat, când stăteau băieții la ceaun, la foc, în Afumați. A venit unul, și încă unul și a zis „domne am și eu o problemă cu capra”. „Trece mă și capra”. „Eu cu tălănguța de la vacă”. „Bagă și tălănguța”. Și am ajuns la 76. „Tu ce mai vrei?”. „Eu sunt nemulțumit de statutul planetei Pluto”. „Că ba a fost corp ceresc pitic, ba planetă”. „Scriem și asta, că ne influențează, că dacă e retrogradă nu știu ce pățesc eu la zodiac. Au luat-o lucrurile complet razna.””