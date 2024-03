Mihai Tudose profețește un scor spectaculos al PSD-PNL în alegeri: Așa vom câștiga țara

Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține că în toate sondajele, scorurile PSD+PNL cumulate depășesc 60% în toată țara, mai puțin în Harghita și Covasna. Tudose a explicat că este conștient de faptul că în politică 1+1 nu înseamnă întotdeauna 2, dar el crede că prin mesajul de unitate lansat de liderii PSD și PNL vor reuși să compenseze oamenii din facțiunea dură a partidelor, care vor refuza să voteze alianța din cauza vechilor rivalități.

”Nu s-a tras din fes, nu s-a dat cu zarul, nu am făcut ca-n Texas, am luat 10 metri distanță și acum vorbiți cu supraviețuitorul. Am vorbit mai devreme și cu Rareș Bogdan, părea viu.

Asta a fost ordinea decisă de PSD și PNL. Dacă PSD deschide lista la europarlamentare, asta e.

Astăzi când stăm de vorbă, nu există județ în care PSD+PNL să nu aibă peste 60%, scorul adunat al celor două partide. Dacă scoatem Harghita, Covasna, în restul țării avem peste 60%, dacă vom reuși să transferăm tot. Vom câștiga țara, asta încerc să vă spun, dacă activele de partid se vor mobiliza puternic, atunci vom avea un scor bun.

Măcar 50% din acele locuri din Parlamentul European le putem lua.

În general, victoria are mulți părinți, eșecul este orfan.”, a spus Mihai Tudose, la Antena 3 CNN.