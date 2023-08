Milionarul care a lăudat Dacia Duster, dă de pământ cu șoferii de BMW: Umblați cu toate conservele, cu un BMW obosit ca să vă vadă foștii colegi de la liceu

Sorin Constantinescu a venit cu o replică foarte dură la adresa oamenilor care l-au criticat pentru că și-a arătat aprecierea față de Dacia Duster. Cum a dat de pământ milionarul cu șoferii de BMW.

Cunoscutul om de afaceri din România, Sorin Constantinescu, a avut un răspuns extrem de dur pentru cei care l-au criticat pentru faptul că a lăudat „prea mult” o Dacia Duster. Milionarul a fost acuzat că ar fi fost plătit de companie să facă un review atât de bun. În acest sens acesta a transmis un mesaj contestatarilor săi.

Omul de afaceri și-a prezentat în urmă cu o zi Dusterul, pe benzină, cu un motor de 1.5 litri și 150 de cai putere

„Ieri v-am prezentat un Duster și am primit foarte multe comentarii răutăcioase că aș lua bani de la Dacia. M-am amuzat, nu m-am supărat. N-am luat nici un ban de nicăieri. Voiam doar să vă arăt că o mașină nouă, bună, românească este mult mai bună decât o conservă ordinară din occident de 15-20 de ani care îți pune viața în pericol, atât ție cât și familiei tale. România este țara din Europa cu cele mai multe accidente mortale pentru că umblăm cu toate conservele, în loc să luăm o mașina românească. Poate să nu fie nouă, de doi trei ani, dar în stare bună. Noi preferăm să ne luam un BMW obosit de 15-20 de ani ca să ne vadă foștii colegi de la liceu sau gagică ori mama cât de realizați suntem noi și cu ce BMW umblăm noi,” spune Sorin Constantinescu.

Milionarul român spune de asemenea că este falsă impresia că cel cu BMW are bani mai mulți decât cel cu Dacia, iar asta se poate demonstra foarte ușor. Un BMW vechi de 15 ani nu poate să coste la fel de mult ca o Dacie nouă.

„Au fost controale anul trecut care au oprit mașini pentru controale tehnice. 35% dintre mașini, deși aveau ITP-ul făcut nu corespundeau tehnic și erau un pericol public. De-aia se întâmplă așa multe accidente în România, pentru că oamenii își cumpără piese de la fel de fel de dezmembrări, iar mașina aia a umblat deja 10-20 de ani și își omoară familia sau copiii, doar ca să arate el că e bogat și ce BMW sau Golf și-a cumpărat el. Asta e problema cea mai mare. 90% din parcul auto din România e mai vechi de 10 ani. România are, după bulgari, țara cu cea mai ridicată medie a vârstei autoturismelor: în jur de 16 ani. E îngrozitor. Anul trecut, din patru mașini cumpărate, doar una a fost nouă și trei la mâna a doua. Lăsați fățărnicia și show-off-ul. Dacă ești la volanul unui BMW de 20 de ani nu înseamnă că ești mai bogat decât cel care conduce o Dacie. Nici vorbă, e mult mai ieftin un BMW de 20 de ani, decât o Dacie. Aud pe foarte mulți, îi văd la semafor pe unii cu câte un BMW de 3000 de euro că îi strigă unuia cu o Dacie de 15 000, că ai grijă că te fac. Lăsați astea la o parte, nu mașina face omul, luați-vă o mașină bună care să dea siguranță familiei voastre. Eu de când mi-am luat Dacia asta, am umblat o săptămână doar cu ea și sunt foarte mulțumit. Eu am deja opt mașini, dar cu Dacia sunt fericit, nu am nici o problemă, nu mă simt deloc sărac în trafic”, a explicat Sorin Constantinescu