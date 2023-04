Militar ucrainean: Mai putem ține linia de apărare 5-6 luni în condiții de atacuri zilnice, în orașul Avdiivka

Un militar ucrainean care a petrecut 7 luni în zona frontului din regiunea Donețk a explicat pentru Ukrainskaia Pravda care e situația în orașul Avdiivka pe care rușii încearcă să-l cucerească.

- „Unitatea a venit, cred, în iulie - august, și grupul meu în septembrie. Atunci era deja parțial eviscerată. Dar dacă comparați...Casele de acolo au fost distruse de bombe aeriene. Și atâta timp cât vor continua ostilitățile, situația nu va fi mai bună. În septembrie, erau încă destul de mulți civili acolo, de fapt, până când rușii au început periodic să arunce bombe”.

- „Rușii sunt destul de aproape, la aproximativ 1,2 kilometri până la drumul pe care pot intra. Dar aceasta este încă o distanță lungă, deoarece terenul pur și simplu nu le va permite să intre în oraș”.

- ”Pentru o perioadă destul de lungă, cinci luni, situația a rămas sub control - inamicul a fost bătut în ambuscade. Apoi poate au avut o rotație sau au primite ceva forțe noi, dar am început să pierdem secțiune după secțiune. Au avut un oarecare succes. Și în principiu, înțeleg de ce: pentru că din zece încercări una va avea succes. Au destui oameni pentru asta. Sarcina lor este de a „închide” orașul într-un inel și de a tăia drumul de-a lungul căruia are loc aprovizionarea. Se apasă pe toate flancurile, caută goluri, puncte slabe în apărare. Unde au trecut, poate că era o joncțiune de unități, poate altceva”.

- „Putem ține linia 5-6 luni în condiții de atacuri zilnice - și cred că acest lucru este destul de bine - și apoi ei încep să aibă un oarecare succes. În țara noastră, oamenii fac eforturi titanice pentru a păstra fiecare parte a teritoriului. Numărul de personal permite rușilor să piardă două sau trei companii și apoi să obțină un rezultat pozitiv”.