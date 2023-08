Ministerul Transporturilor a băgat Wizz Air în ședință, după bătaia de joc la adresa pasagerilor români - A fost informată și agenția UE din domeniu

Ministerul Transporturilor a sesizat Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din România, după ce compania a anulat nouă curse într-o zi din motive tehnice, anunță secretarul de stat în MT, Bogdan Mîndrescu.

„Astăzi (vineri - n.r.) am avut o serie de discuții extrem de aplicate în legătură cu anulările zborurilor, întârzierile în operare și situația pasagerilor companiei Wizz Air în România. La întâlnire au participat Yvonne Moynihan, Chief Corporate Officer Wizz Air Group, Zsuzsanna Poss, Chief Communications and Customer Officer Wizz Air Group, și Diarmuind O Conghaile, Managing Director Wizz Air Malta. I-am înștiințat oficial pe reprezentanții Wizz Air că am informat Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (acest organism fiind și cel care a licențiat compania aeriană) pentru a pune cu celeritate în aplicare legislația în materie, având în vedere că Wizz Air a anulat 9 curse într-o zi din motive tehnice”, transmite Bogdan Mîndrescu.

Președintele ANPC, la discuții

El precizează că a cerut de urgență conducerii Wizz Air un plan de măsuri concrete prin care „să reducă numărul de curse anulate din motive tehnice și să asigure coerența curselor aeriene, rezolvând și problema personalului navigant care lucrează peste limita de timp permisă”.

„Prezent la discuții, Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a informat reprezentanții Wizz Air că a anunțat Autoritatea europeană pentru drepturile pasagerilor în legatură cu situațiile generate la noi în țară de către Wizz Air. Am informat conducerea Wizz Air că îi vom monitoriza cu atenție și i-am avertizat, totodată, că nu vom tolera niciun derapaj de la reglementările internaționale și naționale în domeniul aviației”, încheie secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.