Ministru ucrainean: dacă explodează centrala de la Zaporojie va fi de 10 ori mai puternică decât Cernobîl

Ministrul de Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, susține că o eventuală explozie care s-ar putea produce la centrala de la Zaporojie ar fi de 10 ori mai puternică decât explozia centralei de la Cernobîl.

”Dacă va exploda, va fi de 10 ori mai mare decât explozia de la Cernobîl. Rusii trebuie să oprească imediat focul, să lase pompierii să stabilizeze zona!”, scrie Dmitro Kuleba.

Un incendiu a izbucnit la centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, relatează BBC, citând declaraţiile primarului localităţii învecinate Enerhodar, conform căruia focul ar fi fost provocat de bombardamentele ruseşti. Conform NEXTA, pompierii nu pot interveni pentru a stinge incendiul, din cauza bombardamentelor. Ministrul de Externe Dmytro Kuleba a anunţat că armata rusă trage din toate direcţiile asupra centralei, că focul a izbucnit deja, iar o explozie va fi de zece ori mai intensă decât cea de la Cernobîl. El a precizat că ruşii trebuie să se oprească imediat să permită intervenţia pompierilor.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!