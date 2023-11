Ministrul Finanțelor: 80% dintre companiile care au beneficiat de IMM Invest au angajat personal nou

Guvernul a aprobat joi majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garanţii şi implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub formă de grant în cadrul programului IMM Invest Plus şi a componentelor IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest, informează Ministerul Finanţelor.

"IMM Invest şi IMM Invest Plus sunt instrumentele financiare care aduc valoare adăugată în economie, care au crescut gradul de bancabilizare a IMM-urilor şi au contribuit la scăderea numărului de firme care au capitaluri negative sau se află în dificultate. Să înţelegeţi impactul acestei măsuri, pentru fiecare leu garanţie acordată de stat prin intermediul programului IMM Invest, companiile beneficiare întorc în economie 12 lei în următorii cinci ani. După acordarea finanţărilor prin garanţii publice am observat că 8 din 10 firme care au beneficiat de program au ajuns să facă angajări, au înregistrat o dinamică net superioară a numărului de angajaţi, a cifrei de afaceri, a profitului net şi a marjei de profit raportate la vânzări. Tocmai de aceea, am decis să suplimentăm plafonul garanţiilor cu 4,92 miliarde lei, ca măsură de impuls pentru mediul de afaceri", a declarat ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, potrivit unui comunicat al instituţiei, potrivit Agerpres.

De la începutul anului 2023 şi până în prezent, au fost înregistrate 10.947 IMM-uri care au solicitat 12.501 credite în valoare de peste 14 miliarde lei.

Actul normativ aprobat în şedinţa de Guvern de joi stabileşte un plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat până la data de 31 decembrie 2023 de 24,3 miliarde lei, de la 20,2 miliarde lei.Ajutorul de stat sub formă de grant este majorat la peste 3,45 miliarde lei de milioane lei, echivalentul a aproximativ 695,753 de milioane euro, de la 2,88 miliarde lei, echivalentul în lei a aproximativ 584,922 de milioane euro şi se implementează numai în limita fondurilor anuale aprobate, precizează sursa citată."Noul plafon va asigura suplimentar accesul la finanţare pentru încă 4.500 de întreprinderi, astfel că s-a estimat că până la finalul anului vor fi acordate ajutoare de stat pentru un număr de maximum 31.208 de beneficiari, faţă de 26.708 beneficiari cât s-a prevăzut iniţial. Stabilirea plafonului total al garanţiilor şi a bugetului pentru ajutorul de stat sub formă de grant a avut în vedere estimările administratorilor schemei de ajutor de stat, luându-se în calcul toate aspectele necesare pentru o operaţionalizare imediată pentru a se permite accesul la lichiditate pentru un număr cât mai mare de companii afectate direct sau indirect de efectele crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi perioada scurtă rămasă până la finalul acestui an", arată MF.Potrivit instituţiei, suplimentarea plafonului total de garantare şi a bugetului schemei de ajutor de stat are scopul de a preîntâmpina amplificarea efectelor crizei, întrucât sectorul companiilor nefinanciare s-ar putea confrunta cu o lipsă severă de lichiditate şi condiţii de finanţare insuficiente sau inadecvate pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente.