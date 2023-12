Mircia Gutău (PER Vâlcea): Dacă merg la PSD, normal voi şi conduce organizaţia municipală a PSD

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău (PER), a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că în cazul în care va candida pentru un nou mandat de primar al Râmnicului din partea Partidului Social Democrat (PSD) e normal să fie şi preşedinte al organizaţiei municipale a PSD.

"Este firesc să candidez la primărie şi să conduc organizaţia municipală. Deci, dacă merg la PSD, normal voi şi conduce organizaţia municipală a PSD că mi se pare firesc să colaborez cu oamenii. De ce să ne ascundem în jurul cozii? Eu nu mă duc umbrelă acolo sau nu mă duc acolo că nu ştiu... Eu nu am nevoie de umbrelă. Am dovedit în două mandate cât am fost de la PER. Nimeni nu ştia, nici eu nu ştiam că există PER când toţi se spălau de mine şi spuneau că nu au nevoie. Acum s-a întors roata", a afirmat Mircia Gutău, conform AGERPRES.

Actualul primar al Râmnicului a fost anunţat în luna octombrie chiar de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, drept viitor candidat al social democraţilor la alegerile de anul viitor, însă Gutău a afirmat, marţi, că nu exclude complet varianta de a candida din partea altor partide, deşi şi-a dat cuvântul că va fi candidatul PSD."Nu poţi să spui niciodată niciodată. Sunt un om care mă pregătesc pentru al cincilea mandat, sunt un om cu suficientă experienţă pentru politică. Politica poate să îţi ofere surprize de la o zi la alta. Eu am spus-o şi o spun: am relaţii şi îmi respect în permanenţă cuvântul. Eu nu am nevoie de semnături cu absolut nimeni, îmi respect cuvântul dat. Cuvântul dat a fost că merg cu PSD, dar în viaţă orice e posibil. Am avut o colaborare excelenţă cu PSD-ul, merg în continuare cu PSD-ul, dar... Niciodată eu nu voi trăda. Altcineva poate vrea să trădeze sau crede că mă poate trăda, dar se înşală amarnic", a mai spus Gutău.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost prezent la începutul lunii octombrie la Râmnicu Vâlcea, la conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PSD, oczaie cu care s-a declarat susţinător şi al primarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Ciolacu a afirmat la acel moment că îl aşteaptă pe Gutău în echipa lui Constantin Rădulescu, ales lider al organizaţiei judeţene PSD şi candidat pentru un nou mandat la preşedinţia Consiliului Judeţean."Îmi doresc de această dată ca amândoi să aibă acel numitor comun care înseamnă PSD", a mai spus Marcel Ciolacu.La rândul său, Mircia Gutău, fost preşedinte interimar al Partidului Ecologist Român, a declarat în octombrie că la momentul oportun se va înscrie în PSD şi va candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Râmnicu Vâlcea."În momentul de faţă, nu mai sunt nici interimar. Am dat delegaţia unui coleg din Partidul Ecologist Român. Le-am spus colegilor care este intenţia mea. Deci, echipa câştigătoare nu se schimbă, cum v-am spus. De şapte ani colaborez cu Costi Rădulescu perfect. Ceea ce s-a făcut în municipiul Râmnicu Vâlcea se datorează şi consilierilor PSD, care împreună cu consilieri PER au votat hotărârile de Consiliul Local şi îmi doresc ca de aici încolo să mergem chiar în echipă şi să facem proiecte majore", declara Mircia Gutău.