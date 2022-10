Mirel Rădoi: Încă nu sunt mulţumit de ceea ce poate juca echipa. Nimeni nu are o baghetă magică să câştige toate meciurile

Mirel Rădoi, antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, a declarat duminică, după meciul câştigat la Arad, că la finalul turului nu este încă mulţumit de prestaţia echipei. El crede că mai este lucru pentru ca Universitatea Craiova să arate aşa cum îşi doreşte el, potrivit news.ro.

”Trei puncte importante pentru noi, dar au fost facilitate şi de eliminarea lui Paul Anton. Într-adevăr reuşim să întoarcem scorul, dar nu ştiu de câte ori o mai putem face. Trebuie să remediem şi aceste probleme. Probabil nu am reuşit să-i capacitez pe băieţi.

Eu am încredere în Dan Nistor, chiar dacă am auzit că se spune că are şi el o vârstă. Noi, staff-ul, suntem singurii care evaluăm jucătorii şi noi dăm verdictul cine joacă. Dacă vrea altcineva să facă lucrul ăsta, atunci noi ne luăm bagajele şi plecăm.

E o pierdere pentru club plecarea lui Marian Copilu, dar se pare că şi-a dorit să stea cu familia. Cineva trebuie să vină, pentru că patronul, la afacerile pe care le are, poate sta să ne asculte problemele zilnice.

Încă nu sunt mulţumit de ceea ce poate juca echipa, dar trebuie să înţeleg şi jucătorii, care au avut de lucru cu doi antrenori. Nimeni nu are o baghetă magică să câştige toate meciurile. Noi nu o avem, dar ne implicăm total. Dacă e nevoie să lucrăm 25 de ore, atunci căutăm să cumpărăm acea oră în plus şi să o folosim”, a declarat Mirel Rădoi.

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică, în deplasare, scor 2-1, meciul cu formaţia UTA Arad, din etapa a 15-a a Superligii.