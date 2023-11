Monica Niculescu: Nu am mai jucat pe zgură de la Roland Garros, dar suntem încrezătoare şi sper să câştigăm

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ea şi colegele sale din echipa României nu au mai evoluat pe teren de zgură din vară, de la Roland Garros, însă a subliniat că este încrezătoare şi speră într-o victorie în partida din deplasare cu Serbia din play-off-ul Billie Jean King Cup.

"Sunt fericită să mă aflu aici, avem o echipă puternică. Toate am avut rezultate bune anul acesta. Însă vom juca pe zgură, în deplasare, aşa că ne aşteaptă un meci greu. Vom juca pe zgură şi nu am mai jucat de la Roland Garros... Dar suntem încrezătoare şi sper să câştigăm cumva meciul ăsta. Eu am tot participat la Fed Cup (n.r. - fosta denumire a Billie Jean King Cup) şi mă simt în largul meu când joc în faţa unui public numeros. Vom fi concentrate pentru că avem un ţel, acela de a câştiga meciul", a subliniat ea, potrivit Agerpres.

Niculescu se bucură că sunt mai multe variante pentru alcătuirea echipei de dublu.

"Vreau să începem bine vineri, iar apoi vedem ce urmează. Mă bucur că avem o echipă puternică de dublu, sunt foarte multe variante şi sper să facem o treabă bună în Serbia. Acum o să vedem, că şi cu Slovenia am zis la fel şi nu a fost. Noi însă ne-am antrenat bine şi ne dorim foarte mult să câştigăm acest meci, să batem cu 3-0. Mă simt bine că sunt multe variante de dublu, va fi decizia noastră sâmbătă, în funcţie şi de scor. Eu pot să joc şi cu Gabi, şi cu Jaqueline, şi cu Bara, am variante multe şi asta e bine", a mai spus Monica Niculescu.Echipa naţională a României întâlneşte Serbia, în play-off-ul competiţiei Billie Jean King Cup. Meciul se va disputa pe 10 şi 11 noiembrie, la Kraljevo, în sală, pe un teren de zgură. Câştigătoarea va evolua în calificările pentru turneul final al BJK Cup, iar învinsa în Grupa I.Componenţa echipei României este următoarea: Jaqueline Cristian (97 WTA la simplu şi 240 la dublu), Gabriela Ruse (127 WTA la simplu şi 37 la dublu), Irina Bara (190 WTA la simplu şi 130 la dublu), Anca Todoni (259 WTA la simplu şi 858 la sublu) şi Monica Niculescu (933 WTA la simplu şi 41 la dublu).