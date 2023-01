Moscoviții sfidează Kremlinul: În ciuda represiunii există un memorial dedicat victimelor din Ucraina, ucrainenilor, empatie faţă de ei

Unii ruşi continuă, în pofida represiunii, să depună flori la un memorial improvizat al victimelor bombardamentului sângeros, în urmă cu zece zile, al unui bloc din Dnipro, în Ucraina, relatează AFP, potrivit news.ro.

În urma acestui atac soldat cu 46 de morţi, imputat forţelor ruseşti de către Kiev, ruşi au venit să depună flori, fotografii şi mesaje la o statuie, la Moscova, a unei poete ucrainene, Lesia Ukrainka, amenajând astfel un memorial improvizat al victimelor.

Persoane necunoscute au făcut ”curăţenie” la monument în mai multe rânduri, iar poliţia a efectuat arestări, însă omagiile au continuat.

Jurnaliţti AFP au văzut luni o femeie depunând flori sub privirile unor poliţişti aflaţi într-o maşină, alături de alte buchete de flori care se aflau deja acolo.

”Îmi exprim sentimentele faţă de această catastrofă cum pot. Vreau să-mi exprim simpatia, să le prezint condoleanţe persoanelor care suferă acum”, a declarat AFP Elena Ivanova, o matematiciană, în vârstă de 63 de ani, după ce a depus un buchet de crizanteme galbene şi s-a înclinat.

”Nu există altă opţiune. Este singurul fel de a-mi exprima protestul până la urmă”, a declarat ea.

Aleksandr Voloşin, un ghid turistic în vârstă de 40 de ani, a rămas în faţa monumentului mai multe minute, cu capul descoperit.

”Mă uit la ştiri, iar imediat ce am văzut imagini în care apăreau flori aduse la memorial, acum o săptămână, am decis să vin a doua zi şi am făcut-o”, a declarat el.

”Voiam să fac fotografii şi să văd cu ochii mei că moscoviţii simpatizează şi dau dovadă de empatie. Că există un memorial dedicat victimelor din Ucraina, ucrainenilor, empatie faţă de ei”, a adăugat el.

Observând că ”erau multe flori (sâmbătă) şi mai multe acum”, el denunţă autorităţile ruse, care ”luptă împotriva acestei simpatii, împotriva oamenilor”.

El a adăugat că are ”mulţi prieteni” în Ucraina şi că este ”important ca ei să ştie că există simpatie, că există un fel de protest faţă de acest coşmar”.

Manifestaţii publice împotriva Războiului rus din Ucraina sunt foarte rare în Rusia, în contextul unei represiuni în toate direcţiile.

Criticarea armatei ruse pedepseşte cu închisoarea în Rusia.

Potrivit organizaţiei nonguvernamentale (ONG) OVD-Info, aproximativ 20.000 de persoane au fost arestate în Rusia, la adunări împotriva intervenţiei din Ucraina, de la lansarea acesteia, în urmă cu un an, la 24 februarie 2022.