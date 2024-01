Nebunie pe Anfield! Fanii lui Liverpool îl vor antrenor pe Sven-Goran Eriksson. Este dorința neîmplinită a antrenorului suedez

Fanii echipei Liverpool au cerut clubului să îi permită lui Sven-Goran Eriksson, care suferă de cancer în fază terminală, să îşi îndeplinească dorinţa neîmplinită de a conduce formaţia de pe Anfield, relatează Sky News.

Fostul selecţioner al Angliei, care suferă de cancer pancreatic şi mai are de trăit aproximativ un an în "cel mai bun caz", i-a spus lui Niall Paterson, de la Sky News, despre regretul său fotbalistic de a nu fi preluat niciodată cârma echipei de pe Anfield.

Eriksson, ca şi tatăl său, a fost un suporter de-o viaţă al clubului din Merseyside.

Ca răspuns la interviul emoţionant, suporterii au susţinut ideea ca bărbatul în vârstă de 75 de ani să conducă echipa LFC Legends într-un meci caritabil pe teren propriu împotriva formaţiei Ajax, în martie.



Meciul anual strânge fonduri pentru LFC Foundation, care sprijină copiii şi tinerii.



Sugestia a fost făcută de YouTuberul de fotbal şi fan LFC, Douglas Horne, care a postat pe X: "Să-l facem pe Sven să conducă legendele Liverpool împotriva Ajax, un ultim vis pentru el."



John Gibbons, una dintre gazdele podcastului premiat Anfield Wrap, a declarat pentru Sky News că este "o idee fantastică". "Cred că oamenii ar crede că ar fi un lucru minunat. El este o persoană populară", a adăugat el.

"Avem un meci al legendelor în martie, aşa că multe dintre legendele lui Liverpool se întorc în fiecare an. Se strâng o mulţime de bani pentru fantastica LFC Foundation şi poate că există un rol acolo pentru a gestiona acea echipă. O mulţime de mari jucători, foşti jucători, ştiţi, joacă şi este o ocazie minunată. Fanii vor cânta You'll Never Walk Alone, va fi minunat.

Am văzut că destul de mulţi fani ai lui Liverpool au menţionat asta şi cred că este o idee fantastică. Nu este ideea mea, dar este una pe care am văzut-o şi cred că ar fi absolut genială.Kenny Dalglish conduce echipa în mod normal şi a făcut-o de multe ori, aşa că sunt sigur că ar fi destul de fericit să îl lase pe Sven, deoarece este un om de fotbal fantastic de popular în întreaga ţară. Sunt sigur că tuturor le-ar plăcea să îl vadă pe Sven", a subliniat Gibbons.

Într-un mesaj direct către Eriksson, acesta a spus: "Întotdeauna este plăcut să avem încă unul dintre noi, aşa că bine aţi venit în familia Liverpool Ne-ar plăcea să te vedem îndeplinindu-ţi visul şi visul tatălui tău de a te vedea conducând Liverpool în acest joc de legende. Deci, dacă te putem ajuta să încerci să faci asta, ar fi fantastic. Dar dacă nu, există un loc pe Kop lângă mine. Dacă vrei să vii şi tu să te uiţi la un meci, de asemenea, vei fi întotdeauna mai mult decât binevenit pe Anfield."



Fanii echipei Liverpool şi-au manifestat sprijinul pentru această idee în social media. "Se va face. Este ceea ce facem noi. Este motivul pentru care suntem diferiţi Sven îşi va îndeplini dorinţa, sunt sigur", a scris Dan Mathews, suporter de o viaţă al Liverpool