Nereguli la compania municipală CMIASVB: directorii instituției nu au studii superioare, angajații folosesc mașinile de serviciu în interes personal

Mașinile care aparțin Companiei Muncipale Intreținerea Arborilor și Spațiului Verde București (CMIASVB S.A.) sunt folosite în interesul personal al unor angajați, după bunul plac al acestora. Un exemplu concret este al lui Ionuț Cucotieș, technician IT în cadrul CMIASVB, un apropiat al directoarei Casandra Cozma. Ionuț Cucotieș a fost văzut folosind mașina directorului general al CMIASVB în timp ce se deplasa, în interes personal, la noul loc de muncă, el fiind angajat simultan la două companii de stat administrate de Primăria Municipiului București.

Trebuie menționat că Primăria Capitalei a investit aproximativ 15 milioane de euro în Compania Muncipală Intreținerea Arborilor și Spațiului Verde București, iar o mare parte din acești bani a fost folosită pentru achiziția de utilaje, în această categorie intrând și autoturismele de teren ale companiei, folosite acum de angajați în interes personal.

În momentul de față, Ionuț Cucotieș este angajat atât în cadrul CMIASVB, cât și la Administrația Străzilor, companie condusă de Marian Aurelian Bârgău. Acesta din urmă a deținut funcția de director general în cadrul CMIASVB S.A. în perioada martie 2018 – mai 2021, avându-l ca persoană de încredere pe același Ionuț Cucotieș.

Fostul director general al CMIASVB S.A., Marian Aurelian Bârgău, nu a vrut să-și lase oamenii de încredere de izbeliște, având în vedere faptul că, în perioada următoare, CMIASVB S.A se va desființa. De curând, o parte dintre angajații CMIASVB S.A. au susținut „concursuri” la Administrația Străzilor București, pentru a ocupa diverse funcții în cadrul instituției. Printre ei se numără: Ionuț Cucotieș, Răzvan Dragna, Ana-Maria Firănescu și Dragoș Lungeanu.

Cucotieș are o încadrare salarială suspectă, ținând cont că nu are studii superioare sau vreo altă pregătire în domeniu care să-l califice pentru postul ocupat. În situația lui se mai află și alte persoane din cadrul CMIASVB, una dintre acestea fiind directorul tehnic al instituției, Ioan Ciopasiu. Acesta nu are studii superioare, este angajat al CMIASVB încă de la înființare și are un salariu lunar de 15.000 de lei. A doua persoană aflată în aceeași situație cu directorul tehnic și cu tehnicianul IT este Răzvan Dragna, angajat simultan atât la Administrația Străzilor București, cât și în cadrul CMIASVB S.A. În momentul angajării la CMIASVB, Răzvan Dragna nu avea studii superioare care să îl recomande pentru ocuparea funcției de inginer horticol.