Neymar a asigurat că se simte 'foarte bine' înaintea duelului PSG - Bayern Munchen

Atacantul brazilian Neymar a asigurat, luni, că se simte ''foarte bine fizic şi mental'' înainte de meciul dintre Paris Saint-Germain şi Bayern Munchen, din Liga Campionilor la fotbal, chiar dacă "ultimele evoluţii ale echipei pariziene nu au fost prea bune", relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Mă simt foarte bine fizic şi mental. În anumite meciuri, lucrurile nu merg foarte bine, sunt şi meciuri în care încerci totul, dar nu-ţi iese aşa cum vrei. Au trecut 15 ani de când sunt profesionist şi ştiu cum se întâmplă lucrurile. Criticile sunt legitime, fiecare are părerea lui, vedem fotbalul în maniere diferite, dar pot să înţeleg că fiecare are dreptul la părerea lui. Însă eu dau totul pentru echipă, am mare încredere în mine, îmi cunosc capacităţile şi calităţile", a spus vedeta braziliană.Referitor la discuţiile mai tensionate cu Marquinhos şi cu consilierul pentru fotbal Luis Campos, după înfrângerea cu AS Monaco, Neymar a afirmat: "A fost o simplă discuţie, un schimb de idei, noi nu eram de acord cu anumite lucruri, dar se întâmplă. Însă ne iubim între noi. Chiar şi cu prietena mea de multe ori nu sunt de acord! Fotbalul nu este doar dragoste şi prietenie, ci este întotdeauna şi respect. Este adevărat că ultimele noastre meciuri nu au fost prea bune, dar PSG s-a obişnuit să câştige toate meciurile. Aceste discuţii fac parte din procesul de îmbunătăţire", a adăugat Neymar.Paris Saint-Germain întâlneşte echipa Bayern Munchen în prima manşă din optimile Ligii Campionilor, marţi, pe Parc des Princes.