Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios aproape că a lovit un copil de mingi, după ce şi-a aruncat racheta la pământ de furie, după eliminarea în sferturile de finală de la Indian Wells de către Rafael Nadal, conform news.ro.

Lui nu i-a plăcut să fie chestionat pe acest subiect la conferinţa de presă de după meci. "Ce vrei să spun ? Asta a fost intenţia mea? Nu. Am aruncat racheta aproape de el? A aterizat la un metru de piciorul meu, a sărit şi aproape că l-a lovit. Sunt om. Aceste lucruri se întâmplă”, a răspuns australianul.

"Cred că dacă aş face-o de un milion de ori, nu ar fi aşa. Era la trei metri de copil. Asta e o întrebare pe care o să mi-o pui după o luptă de trei ore împotriva lui Nadal? De asta vii aici?”, l-a întrebat Kyrgios pe jurnalist, care a insistat pe faptul că adolescentul a fost nevoit să se aplece pentru a evita racheta. "S-a prăbuşit, s-a aplecat, s-a ferit, s-a aplecat. Doamnee!. Foarte bine. Dacă asta mă întrebi... Nu a fost lovit. A fost un accident. Cu siguranţă nu a fost ca Zverev. Nu l-am lovit, din fericire, şi nu asta a fost intenţia mea. Copilul este bine. Mare întrebare, bravo”, a răspuns Kyrgios, aplaudând ironic.

