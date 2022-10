Nicolae Dică: 'E a patra victorie, mă bucur, îi felicit pe băieţi'

Antrenorul Nicolae Dică a declarat, luni seară, că se bucură că la meciul câştigat cu Sepsi a văzut atitudine din partea jucătorilor săi.

”E a patra victorie, mă bucur, îi felicit pe băieţi, am văzut atitudine, un grup unit, asta contează. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne-a pus probleme. Tot jocul s-a jucat pe contre. E important că am reuşit să câştigăm. La final am schimat ca să mai tragem de timp, dar şi din cauza problemei sale la genuncghi, să nu riscăm. Avea dreptate arbitrul, am ieşit din zona unde trebuie să stau, îmi asum Presiunea nu scade. E un lucru pozitiv că am ajuns pe locurile de play-off, dar deocamdată nu s-a obţinut nimic. Aceste victorii trebuie legate. Nu mă gândesc la oamenii care mă critică, nu au fost momente bune, dar încerc să iau lucrurile care mă pot ajuta, mereu sunt focusat pe ce am de făcut. După meciul cu Craiova, am avut o discuţie cu MM, l-am întrebat dacă are încerdere că putem să redresăm corabia, a zis că da şi cred că putem face lucruri bune înainte. Aşa e, dar am tot încercat, am vorbit cu el, i-am zis să nu mai ţină aşa mult sperăm să nu mai facă aceste greşeli”, a declarat Nicolae Dică, conform news.ro.

Formaţia FCSB a învins, luni seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi, în etapa a XV-a din Superligă.