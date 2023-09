Nicușor Dan mai are 'hopul' ÎCCJ în procesul contra ANI, însă se gândește deja la daune: 'O să cer nişte cheltuieli de judecată'

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, joi seară, după ce Curtea de Apel Bucureşti a anulat raportul ANI care reţinea că este incompatibil şi în conflict de interese că orice acuzaţie ar trebui verificată foarte bine, înainte de a fi aruncată în spaţiul public. Nicuşor Dan a precizat că instituţiile internaţionale cu care colaborează Primăria Bucureşti citesc presa din România şi pot avea o impresie greşită. 1O să cer nişte cheltuieli de judecată când tot litighiul va fi încheiat, dar dauna de imagine e produsă deja”, a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei a fost întrebat, joi seară, la B 1 TV, despre decizia Curţii de Apel Bucureşti.

„A fost un raport din februarie care a stârnit o ştire că eu aş fi incompatibil şi în conflict de interese. Nu am comentat foarte mult atunci, am spus că o să fac acţiune în instanţă. Acţiunea s-a terminat azi. ANI a spus că eu aş fi condus, în timp ce eram primar, şi alte patru instituţii din subordine. În fapt, posturile de conducere erau vacante şi eu, cum spune Codul Administrativ, am asigurat o funcţie de reprezentare. De exemplu, le-am semnat delegaţia juriştilor care mergeau în instanţă. Nu am condus, nu am fost plătit ca directior în instituţiile astea, doar că funţia de director era vacantă o scurtă perioadă”, a afirmat primarul general, potrivit news.ro.

Nicoşor Dan a precizat că a doua chestiune din raportul ANI se referea la faptul că ar fi cerul trei milioane pentru ALPAB şi tot el a aprobat finanţarea.

„Toată lumea ştie că bugetul nu e aprobat de Primărie, ci de Consiliul General, eu doar am dus cererea către Consiliu”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

„Mai e o chestiune pe care instanţa nu s-a pronunţat azi”

Potrivit acestuia, „mai e o chestiune pe care instanţa nu s-a pronunţat azi”, respectiv faptul că Primăria ar fi plătit o amendă pe care ar fi trebuit să o plătească el, dispusă de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

„Pentru asta a trimis la Parchet. În dosarul civil, Tribunalul a spus definitiv că amenda trebuia plătită de Primărie, deci şi aici lucrurile sunt foarte, foarte clare”, a adăugat Nicuşor Dan.

Întrebat ce înseamnă aceată decizie pentru Primărie, priarul general a afirmat: „Noi suntem obişnuiţi cu jocul ăsta ”eu te înjur pe tine, tu mă înjuri pe mine” şi totul e aşa o chestiune tolal neserioasă, dar noi suntem o instituţie, care are contact cu Banca Mondială, cu BEI-ul. Ele au nişte board-uri care citesc presa din România şi citesc că primarul a convins funcţionarii din Primărie să-i plătească amenda personă. De asta am dat mesajul de responsabilitate, că suntem instituţii publice, nu poţi să arunci aşa cu acuzaţii înainte să le verifici foarte clar”.

Nicuşor Dan a precizat că va cere cheltuieli de judecată: „O să cer nişte cheltuieli de judecată când tot litighiul va fi încheiat, dar dauna de imagine e produsă deja”.

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a anunţat că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au anulat raportul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) care reţinea că ar fi incompatibil şi în conflict de interese.