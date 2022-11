'Nimeni nu ne ascultă' - Mamele și soțiile din Rusia se organizează pentru proteste împotriva războiului din Ucraina

Timp de mai multe zile în această lună, aproximativ o duzină de femei s-au adunat în fața sediului districtului militar de vest din Sankt Petersburg pentru a îndemna armata rusă să respecte promisiunea guvernului de a nu trimite recruți în zona de luptă din Ucraina și din regiunile rusești de la granița cu Ucraina.

În fiecare zi, au așteptat câte cinci ore, dar nimeni nu a deschis ușile pentru a se întâlni cu femeile sau pentru a primi apelul lor scris, notează site-ul Radio Europa Liberă.

"Nimeni nu ne ascultă", a declarat Viktoria Sannikova, care a călătorit din orașul siberian Tomsk pentru a participa la protest. "Problemele noastre nu îi interesează. Batem la ușile lor de două luni. Acest protest este un act de disperare".

În cele din urmă, pe 15 noiembrie, ușile sediului s-au deschis, iar femeile au fost poftite înăuntru. Ele au prezentat oficialilor aproape 100 de scrisori și un apel colectiv din partea rudelor a aproximativ 400 de recruți care servesc în prezent în regiunea Belgorod din vestul țării, în care se spune că bărbații sunt supuși în mod regulat la focuri de armă din Ucraina și au suferit pierderi.

Încă de la invazia Moscovei în Ucraina, la 24 februarie, femeile au jucat roluri principale în mica mișcare anti-război care a apărut în Rusia. După ce președintele Vladimir Putin a decretat mobilizarea militară la 21 septembrie, nemulțumirea publică față de război a crescut. Cu toate acestea, bărbații au fost mai puțin dispuși să protesteze public, pe fondul temerilor și al rapoartelor conform cărora poliția trimitea deținuții de sex masculin direct la armată. Femeile au ajuns să domine din ce în ce mai mult mișcarea de protest, în parte și pentru că mulți bărbați au fugit din țară sau s-au ascuns pentru a evita mobilizarea.

Potrivit OVD-Info, o organizație neguvernamentală care monitorizează represiunea politică din Rusia, puțin peste jumătate din cele 1.383 de persoane reținute la protestele anti-mobilizare la nivel național la 21 septembrie erau femei. Dintre cele 848 de persoane reținute la astfel de proteste la 24 septembrie, 71% erau femei. Protestele din Daghestan, Tyva, Bashkortostan și din alte regiuni au fost conduse de femei.

O analiză Reuters publicată în octombrie a constatat că, în primele săptămâni după invazia din februarie, cel puțin 30 la sută dintre cei acuzați de proteste împotriva războiului erau femei, în comparație cu 11 la sută dintre cei care se confruntă cu acuzații de protest politic în 2021 și 6 la sută în 2019.

„Fără niciun fel de pregătire militară”

În orașul Ulianovsk, din regiunea Volga, un grup de femei - soțiile bărbaților chemați în timpul mobilizării, care a fost declarată încheiată la 1 noiembrie - s-au adunat în fața unei clădiri militare la 11 noiembrie pentru a cere ca soții lor să fie retrași din zona de luptă. Bărbații, spun ele, nu au primit aproape nicio pregătire relevantă, iar problemele lor de sănătate preexistente s-au agravat de când au fost chemați.

"Oamenii se tem să nu-i dezamăgească pe cei dragi", a declarat Tatiana, soția unui bărbat mobilizat din Ulianovsk, care a cerut ca identitatea sa să fie ascunsă de teama repercusiunilor. "Eu însămi nu am participat la protestul [din 11 noiembrie]..... Am organizat apeluri scrise."

"Dar am primit un răspuns din partea procuraturii militare din Ulianovsk", a adăugat ea. "Am avut impresia că nici măcar nu au citit apelurile noastre. Au scris că nu au existat plângeri - se pare că soțul meu este în spital fără niciun motiv".

Soțul ei, a spus Tatiana, a fost dispus să fie mobilizat și chiar s-a prezentat voluntar în fața comisiei de recrutare, dar a cerut o amânare pentru că era tratat pentru probleme dentare complexe.

"Nu a existat niciun fel de pregătire militară", a spus ea. "Nu au mers nici măcar o dată la poligonul de tragere aici, în Ulianovsk. Au petrecut o săptămână făcând exerciții de antrenament, iar apoi el a petrecut o săptămână în spital".

"El a depus o cerere de amânare medicală", a declarat ea pentru RFE/RL. "În cerere, el a explicat că a fost în spital - și nu era singur acolo.... El a depus cererea în repetate rânduri - pe 8, 10 și 12 octombrie.... Dar procurorul spune că nu au existat plângeri."

Cerând discuții de pace

Olga Tsukanova este mama unui recrut în vârstă de 20 de ani din regiunea Astrakhan care a participat la protestele din Sankt Petersburg. Ea a declarat că oficialii au încercat de două ori să îl trimită pe fiul ei în Ucraina și au exercitat presiuni repetate asupra lui pentru a semna un contract de voluntariat, dar până acum au rezistat cu succes acestor eforturi.

"El este un civil obișnuit", a spus Tsukanova. "Am înțeles că, dacă nu fac ceva rapid, el va fi transformat din recrutat în soldat prin contract pentru a participa la "operațiunea militară specială". ... Îl presează în mod constant, îl presează. În fiecare zi vine un colonel sau un alt ofițer și îi presează să semneze contracte."

Aceasta a spus că în septembrie fiul ei a fost lipsit de contact pentru mai multe zile. Când a sunat la unitatea lui, i s-a spus că este supus unui "test psihologic".

"Când am înțeles că se întâmpla ceva, am început să sun și mi-au spus că fiul meu era pe lista pentru a fi trimis", a spus ea. "Le-am spus că a fost recrutat, iar ei mi-au spus că va semna un contract de bunăvoie și se va alătura "operațiunii speciale". Așa că am început să trimit apeluri peste tot, inclusiv la Ministerul Apărării. Și trebuie să fi avut un efect, pentru că nu l-au trimis".

Tsukanova a adăugat că ea crede că niciunul dintre soldații din unitatea fiului ei nu a fost trimis în zona de luptă, posibil din dorința de a evita "scandalurile" din cauza protestelor tot mai numeroase împotriva desfășurării recruților.

"Dar nu știu ce se va întâmpla mâine", a conchis ea, adăugând că se teme că, imediat ce perioada de recrutare a lui va expira, el va fi imediat mobilizat pentru un serviciu suplimentar. "Am doar un singur fiu. Ce mai am de pierdut?"

Experiența lui Tsukanova cu propriul fiu a determinat-o pe aceasta să devină co-fondatoare a unui Consiliu informal al mamelor și soțiilor de soldați, care trimite în mod regulat apeluri lui Putin și oficialilor militari.

"Cerem ca consiliilor de mame și soții din fiecare oraș să li se permită să inspecteze unitățile militare în care se implementează mobilizarea pentru a afla dacă sunt instruiți corespunzător și dacă au fost înființate comisii medicale", a declarat ea. "Cerem, de asemenea, începerea negocierilor de pace. Sau cel puțin ca președintele să se îndrepte în această direcție, în loc să amenințe întreaga lume cu folosirea bombelor murdare."

Ea a adăugat că organizația sa a organizat întâlniri online cu participanți din toate regiunile Rusiei. Aceștia comunică prin intermediul unor grupuri închise de social-media, în principal pe Telegram. De la semnarea decretului de mobilizare, ea a spus că grupul și-a intensificat campania de proteste și apeluri, care sunt în general ignorate de autorități.

"Nu am nicio speranță în ceea ce privește oficialii", a spus ea. "Singura mea speranță este poporul - că se va organiza și va obține unele rezultate.... Apelurile noastre sunt necesare pentru a-i forța pe oficiali să facă ceva și pentru a le dovedi că oamenii sunt cu ochii pe ei. Sunt convinsă că vom obține ceva".

În Ulianovsk, Tatiana a declarat că eforturile sale de a protesta împotriva tratamentului soțului ei au lăsat-o "dezamăgită de țara noastră".

"Nu avem legi - mai degrabă, acestea nu funcționează", a spus ea. "Am sentimentul că nu trăim într-o societate modernă, ci în Evul Mediu. Toate apelurile mele sunt ignorate. Când cer ajutor, mi se spune să tac și să aștept ca totul să treacă."

"Am sentimentul că lumea se destramă și nu am nicio idee despre ce se va întâmpla în continuare", a mai spus ea.