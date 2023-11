Noi 'execuții' în USR - Viceprimarul Sectorului 6, exclus din partid. I s-a reproșat înclusiv darul de nuntă

Alexandru Gâdiuță, viceprimarul USR de la Sectorul 6, a fost exclus din partid de Biroul Municipal al USR București. Acesta este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Nicușor Dan din USR.

Potrivit publicației Buletin de București, forul de conducere al USR București a discutat luni seara o sesizare făcută de filiala Sector 6 a USR, în care Gâdiuță era acuzat că ar fi facilitat angajarea unor colegi de partid, loiali, la instituțiile din subordine, iar una dintre aceste instituții ar fi încheiat contracte cu firma unui membru al filialei USR Sector 6.

De asemenea, Gâdiuță este acuzat că a primit dar de nuntă peste 85.000 euro, lucru nepotrivit pentru o persoană care ocupă o funcție publică, făcând nunta la 3 ani diferență de cununia civilă.

Poziția viceprimarului USR

Înainte de ședința în care s-a hotărât excluderea sa din partid, Alexandru Gâdiuță a acuzat o tentativă de mazilire pe baze calomnioase.

„Pentru că insist să deranjez ”mi se pregătește ceva”. Se încearcă o mazilire a mea pe fondul unor pretexte absolut calomnioase, fiind invocate inclusiv aspecte din viața personală. Ca să fie foarte clar: NU am ”aranjat” niciodată niciun contract, nicio angajare, nu am încurajat, promovat, aprobat nicio practică sau procedură ilegală. Poate fi verificat foarte ușor faptul că nici măcar nu am atribuții în spețe legate de acuzele ce mi se aduc. Mai mult, ca să înțelegeți dimensiunea ”problemei”, mi se reproșează faptul că mi-am organizat nunta la ceva timp după cununia civilă - în condițiile în care am traversat o criză sanitară fără precedent în care evenimentele au fost interzise (e oricum ceva de domeniul absurdului că trebuie să justific așa ceva).

Oameni buni, se apropie un an foarte greu pentru România, nu doar pentru sectorul 6. Este esențial să fim foarte atenți la manipulări și să înțelegem exact care sunt faptele.

Am muncit și muncesc alături de colegele și colegii mei consilieri pentru cetățenii sectorului 6 care să beneficieze de proiecte necesare duse la bun sfârșit. Am fost mereu transparenți în ceea ce privește munca noastră și continuăm în același mod, indiferent de piedicile pe care le primim, fie individual, fie ca partid.

Vă stau la dispoziție ca și până acum să schimbăm în bine sectorul care ne este casă tuturor”, a scris Gâdiuță pe Facebook.

Contractele de la Administrația Școlilor Sector 6, mărul discordiei

Potrivit „Buletin de București”, Administrația Școlilor Sector 6, instituția din cauza căreia s-a iscat noul conflict din interiorul USR București, cheltuie an de an milioane de lei netransparent. Banii se scurg prin contracte directe și note de comandă, făcute offline și fără licitație publică.

Sursa citată notează că anul trecut 4,1 milioane de lei au ajuns la o singură firmă, fără ca alți competitori să aibă acces la contracte. Acești bani au fost cheltuiți pentru montarea de centrale termice în grădinițele din sector, care iarnă de iarnă sunt afectate de avariile din sistemul centralizat.

Deși valoarea cumulată a acestor contracte a depășit patru milioane de lei, Administrația Școlilor Sector 6 a ales să nu facă licitație publică. Contractele au fost făcute individual pe fiecare unitate de învățământ, și acordate unei singure firme, Megarom Instal SRL