Nu este obligatoriu ca elevii din clasele VIII, XII și XIII să meargă la școală din 2 iunie: anunțul ministrului Educației, Monica Anisie

Școlile, grădinițele și universitățile nu se vor redeschide în acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Există și excepții: elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a – unde este cazul, la profesională în anii terminali – vor putea reveni la școală după 2 iunie, între 2-12 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele naționale.

„Se vor realiza in aceasta perioada doar activitati de pregatire si consiliere pentru exemenele nationale. Pentru elevii cu probleme de sanatate sau care au persoane acasa cu risc de imbolnavire, prezenta va fi optionala la scoala si decizia va apartine parintilor, In aceasta situatie pregatirea elevilor se va realiza in continuare online”, a explicat ulterior ministrul Educatiei, Monica Anisie.

