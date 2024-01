O carte pe zi: 'Puterea de a păstra tăcerea într-o lume în care se vorbește prea mult' de Dan Lyons

„Citește această carte – șeful tău îți va mulțumi. Partenerul îți va mulțumi. Și îți vei mulțumi și tu! O bună comunicare nu este evaluată de către vorbitor, ci de către cel care ascultă. Cum poți să știi ce aude cel de lângă tine?

Începe prin a TDDG („tăceți dracului din gură!”)! Pentru majoritatea este mai simplu de zis decât de făcut. Dan Lyons îți va explica cum să procedezi și de ce acest lucru îți va îmbunătăți relația de la serviciu și de acasă.” Kim Scott, potrivit mediafax.

„Autorul de bestselleruri New York Times Dan Lyons vă spune – și să nu înțelegeți greșit – că trebuie cu adevărat să tăceți dracului din gură! Lumea noastră zgomotoasă ne-a învățat să credem că aceia dintre noi care au ultimul cuvânt câștigă, când de fapt cei care știu când să tacă dețin cu adevărat puterea. Iată cartea care descătușează această putere și care îți va schimba viața, eliberându-te pentru a te concentra pe ceea ce contează. Lyons combină știința comportamentală cu sfaturi practice despre cum să comunici cu intenție, să gândești critic și să îți deschizi mintea și urechile față de lumea din jur.

Vorbește mai puțin, obține mai mult. Despre asta este vorba în Puterea de a păstra tăcerea. Plină de soluții, de informații și greu de lăsat din mână, Puterea de a păstra tăcerea ne oferă instrumentele pentru a deveni mai buni, fie că e vorba de serviciu, de acasă, online sau în cele mai de preț relații ale noastre. Pentru că, la urma urmelor, ești ceea ce vorbești.

Așa că trageți aer adânc în piept, dați pagina și schimbați-vă în tăcere viața.”

„Lyons spulberă zgomotul chiar în timp ce îl critică. Oportun, inteligent și important. Trebuie să spun mai multe? (Probabil că nu.)” David Litt, fost autor de discursuri pentru președintele Barack Obama

„Puterea de a păstra tăcerea ne învață ceea ce trebuie să învățăm cu toții: cum să ascultăm, să facem pauze și să vorbim. Cum să comunicăm cu intenție și forță. Cartea îți deschide mintea închizându-ți gura. Aș putea continua, dar am să tac.” Aaron James, autor al Assholes: A Theory, bestseller New York Times



Dan Lyons a fost scenarist pentru seria de comedie HBO Silicon Valley. Ca jurnalist, a petrecut un deceniu acoperind subiectul Silicon Valley pentru Forbes, a scris articole despre tehnologie în Newsweek și a fost colaborator al publicațiilor Fortune, New York Times, Wired, Vanity Fair și New Yorker.

Dan Lyons - Puterea de a păstra tăcerea într-o lume în care se vorbește prea mult. Traducere din limba engleză de Carmen Ștefania Neacșu. Editura Litera. 239 pag.