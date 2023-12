O decizie care îi 'frânge inima'! Nick Kyrgios nu va participa la Australian Open

Nick Kyrgios a anunţat sâmbătă că nu va participa la Australian Open (14-28 ianuarie 2024), o decizie care îi "frânge inima", în timp ce continuă să lupte pentru a-şi recăpăta forma după o lungă absenţă cauzată de o accidentare.

Kyrgios a declarat luna trecută că "astrele ar trebui să se alinieze" pentru ca el să fie pregătit pentru Grand Slam-ul de acasă în ianuarie, iar fostul număr 13 mondial a confirmat sâmbătă că a eşuat în această cursă contra cronometru.

"Este o perioadă foarte dezamăgitoare pentru mine", a declarat Kyrgios pentru site-ul OnlyFans, la care s-a alăturat săptămâna trecută în calitate de creator de conţinut.



"Am avut atât de multe amintiri minunate acolo şi vreau doar să revin la vârful jocului meu şi să o fac cum trebuie, iar eu am nevoie de puţin mai mult timp", a spus el. "Chiar dacă nu voi participa la competiţie în acest an, voi fi acolo, voi comenta meciurile, voi fi acolo", a adăugat tenismanul. .



Luna trecută, Nick Kyrgios (28 de ani) a declarat că obţinerea unui Grand Slam rămâne cea mai mare motivaţie a sa, după ce a fost aproape de acest lucru la Wimbledon în 2022, când a pierdut finala în faţa lui Novak Djokovici.