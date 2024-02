Obiectivul principal al Băncii Naționale a Moldovei este ținerea inflației sub control, guvernator

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, spune că obiectivul principal al BNM este ținerea sub control a inflației și creșterii prețurilor. „Ne uităm la activitatea economică tot în contextul cadrului legal și al mandatului pe care Banca Națională îl are. Desigur, trebuie să avem o economie fără dezechilibre, iar inflația este un dezechilibru macroeconomic intern”, a declarat Anca Dragu în cadrul podcastului „Dă sens banilor”, transmite stiripesurse.md

„Trebuie să ne uităm la economie în termeni largi, și atunci da, prețurile trebuie să fie stabile pentru a ne asigura încrederea în economie. Și atunci, da, ne uităm la componentele acestea ale economiei, și vorbeam mai devreme despre deficitul comercial. Da, trebuie să avem mai multe investiții directe, investiții care să crească oferta internă. Acest dezechilibru pe balanța comercială înseamnă că ceea ce produce Moldova nu este suficient, a notat șefa BNM.

„De asemenea, știm că ceea ce exportă Moldova este, cum spuneam la început, în zona de Low Tech – Mid Tech, și, deci, avem un dezechilibru pe termenii comerciali. Deci, avem nevoie de firme care să asigure producție și export, în zona aceasta de tradebles, dar aceste forme investesc dacă nu este un mediu inflaționist, dacă ratele dobânzilor sunt la un nivel acceptabil. Or, cu o rată a dobânzii la un credit de 20-30%, nimeni nu va lua acel credit. Ce să faci? Ce activitate economică generează un randament atât de mare încât să plătește rate la credite atât de mari? Deci, mandatul principal al unei bănci centrale este acel de ținere sub control a prețurilor, ținere sub control a inflației, într-un context economic cu perspectivă. Și cred că asta trebuie să punctăm: noi trebuie să înțelegem direcția în care trebuie să se îndrepte economia Moldovei, deci cu investiții în zona de tradebles, cu investiții mai solide”, a mai explicat guvernatoarea.

Potrivit ei, în Moldova, ca și în multe alte state persistă problema demografiei și problema de plecare a forței de muncă, a tinerilor talentați și performați. „Eu vreau și sper să aduc la Banca Națională a Moldovei câțiva tineri talentați moldoveni care lucrează prin lumea largă și care să vină, să se întoarcă acasă și să contribuie cu ceea ce au acumulat cunoștințe și experiențe la creșterea economică a Moldovei. Deci, pe scurt, banca își face mandatul, asigură stabilitate pe zona prețurilor, dar se uită și la sectorul bancar, ca acesta să fie pregătit pentru a finanța mai mult economia reală și sper să avem timp să discutăm mai mult și pe partea aceasta cum să finanțăm mai bine economia reală”, a precizat Anca Dragu.