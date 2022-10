'Operațiunea ploaie de foc': rușii atacă puternic din Marea Caspică și Marea Neagră/ Video

Forțele Aerospațiale Ruse operează din regiunea Mării Caspice, dar și din Marea Neagră. Avioanele Tu-95 și Tu-160 lovesc pe teritoriul Ucrainei cu rachete X-101/X-555.

Trupele rusești au lansat atacuri în Kiev, Odesa, Krivoi Rog, Rivne, Jitomir, Dnipropetrovsk și Lvov.

De partea cealaltă, ucrainenii atacă cu rachetele HIMARS și încearcă să distrugă Podul Antonovskiy, cel care trece peste Nipru și face legătura cu Hersonul.

Air Strike #Russia at Odesa and Mykolaiv, some missiles shot down in Kyiv region during the #UkraineRussianWar. Road & Air raid warnings across #Ukraine emergency services.#Ukraine #UkraineWar #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/JDZSinf1Q5