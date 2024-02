Orașul mare din România unde jumătate din mașini sunt 'cazane': Autorităţile locale vor să ia măsuri

Aproape jumătate din maşinile înmatriculate în municipiul Iaşi au norma de poluare sub Euro 4 şi contribuie la poluarea oraşului cu emisii de dioxid de azot şi emisii ale particulelor PM 10 şi PM 2,5.

Potrivit datelor oficiale de la Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la data de 31 decembrie 2023 în Iaşi erau înmatriculate 144.563 de autovehicule.

Comparativ, în municipiul Iaşi sunt 271.692 de locuitori, conform datelor recensământului din 2022.

Din estimările Primăriei Iaşi, de fapt ar fi vorba de mult mai multe autovehicule în Iaşi, pentru că mii de autovehiculele sunt înmatriculate în alte judeţe şi aparţin fie studenţilor, fie persoanelor care locuiesc în Iaşi.

"(...) Nu numai numărul vehiculelor care a crescut aproape exploziv cu aproape 70 la sută în mai puţin de 8 ani, dar vechimea parcului auto este cea care îngrijorează cel mai mult, pentru că aproape jumătate este sub norma Euro 3, inclusiv. Asta arată foarte clar, şi ar trebui să ne asumăm cu toţii acest lucru, că poluarea aerului cu noxele pe care le elimină un vehicul termic, fie el cu benzină, motorină, se datorează nouă, tuturor, celor care în fiecare zi ieşim într-un tranzit de peste 80.000 de maşini în municipiul Iaşi, şi trecem prin anumite intersecţii cu mai mult de 30.000 de vehicule în 24 de ore", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

În privinţa normei de poluare - corelată cu anul de fabricaţie, din statistici reiese că din cele 144.563 de autovehicule înmatriculate în Iaşi, 108.581 sunt deţinute de persoane fizice, ceea ce reprezintă un procentaj de 75,11 %. Dintre acestea, 7.283 autovehicule sunt non-euro - (6,71%), 6.259 autovehicule sunt euro 1 - (5,76%), 7.633 autovehicule sunt Euro 2 - (7,03%), 23.516 autovehicule sunt Euro 3 (21,66%), 26.460 autovehicule sunt Euro 4 (24,37%), 17.904 autovehicule sunt Euro 5 (16,49%), 19.526 autovehicule sunt Euro 6 (17,98%).

Astfel, 41,16% dintre cele 108.581 de autovehicule deţinute de persoane fizice şi înmatriculate în Iaşi au norma de poluare Euro 3 sau mai mică, adică sunt 44.691 vehicule poluante. Numărul se află într-o uşoară descreştere în comparaţie cu începutul anului 2023, când în municipiul Iaşi peste 55% din vehiculele înmatriculate nu corespundeau normelor de poluare.

De asemenea, 35.982 vehicule sunt deţinute de persoane juridice, ceea ce înseamnă 24,89%. Dintre acestea, 1.994 sunt non-euro (5,54%), 1.576 sunt Euro 1 (4,38%), 2.160 sunt Euro 2 (6,00%), 4.980 sunt Euro 3 (13,84%), 6.537 sunt Euro 4 (18,17%), 5.404 sunt Euro 5 (15,02%), 13.331 sunt Euro 6 (37,05%).

Reiese că 29,76% din cele 35.982 de autovehicule înmatriculate de persoane juridice au norma de poluare Euro 3 sau mai mică, adică sunt 10.710 vehicule poluante.

Cumulat, în Iaşi sunt înmatriculate 55.401 de autovehicule cu norma de poluare Euro 3 sau mai mică, respectiv 38,32%.

Cele mai vechi autovehicule, considerate a fi de colecţie, sunt deţinute de persoane fizice. Este vorba de un Ford din 1914, două Ford-uri din 1930 şi un Citroen din 1932. De asemenea, un Citroen din 1954, două Volkswagen din 1956 şi un Citroen din 1957 sunt cele mai vechi autovehicule deţinute de persoane juridice din Iaşi.

La rândul său, directorul Agenţiei de Protecţia Mediului Iaşi, Gala Temneanu, a declarat pentru AGERPRES că una din sursele de poluare a municipiului Iaşi este reprezentată de traficul auto cât şi de parcul de vehicule, "care contribuie cu 70 la sută la emisiile de dioxid de azot (NO2) şi undeva la 30 la sută la emisiile particulelor în suspensie PM10 şi PM2,5, acei indicatori care de-a lungul timpului noi am înregistrat depăşiri faţă de valorile maxim admise".

"În perioada 2018-2022 am avut o situaţie a înmatriculărilor, şi am observat că au crescut cu 40.000 vehicule. E adevărat, 60 la sută erau cu Euro 5, Euro 6, dar 40 la sută erau cu norme de poluare sub Euro 4. Asta înseamnă mult şi îşi aduce contribuţia, din păcate, la calitatea aerului din municipiul Iaşi", a declarat Gala Temneanu.

În opinia primarului Iaşiului, este nevoie atât de implicarea guvernanţilor cât şi autorităţilor locale, dar şi a cetăţenilor, pentru remedierea problemelor create de vehiculele poluante.

"Soluţia pentru o viaţă sănătoasă este ca statul român şi autorităţile locale să-şi dea mâna odată pentru totdeauna şi să interzică importurile de maşini sub normă Euro 4, inclusiv, să permită autorităţilor locale impozitarea progresivă a deţinătorilor de mai multe autovehicule pe o singură familie, să permită impozitarea progresivă în funcţie de randamentul motorului şi cantitatea de CO2 emisă în atmosferă, pentru că acest lucru va descuraja utilizarea abuzivă a vehiculelor poluante, va încuraja utilizarea transportului public de călători şi va decongestiona traficul din oraş. Dacă această politică nu este înţeleasă ca o politică benefică pentru sănătatea populaţiei, a copiilor noştri, şi a noastră personală, înseamnă că trebuie să ne asumăm atât scăderea calităţii vieţii, a sănătăţii populaţiei, şi a, să spunem, deturnării viitorului tinerei generaţii şi a copiilor care poate nici nu s-au născut astăzi. Este un apel pe care îl fac atât pentru clasa politică cât şi pentru cetăţeni", a răspuns primarul Mihai Chirica.

Soluţii similare sunt propuse şi de directoarea Agenţiei de Protecţia Mediului.

"Sunt o serie de măsuri cumulate care trebuie luate de administraţie, dar o parte din măsuri ţin şi de noi, cetăţeanul de rând participant în trafic, legat şi de tipul de maşină pe care ne-o achiziţionăm, şi de conduita la volan, de modul în care conducem autovehiculul sau dacă alegem să ne deplasăm pe distanţă scurtă şi să renunţăm la maşină. E un cumul de măsuri care trebuie luate şi care pe termen mediu, scurt trebuie să ducă la o încadrare a calităţii aerului în limitele stabilite de lege", afirmă Gala Temneanu.