Organizatorul galei Oscar, reacție după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock: 'Academia nu tolerează violenţa sub nicio formă'

Organizatorul ceremoniei de duminică de decernare a premiilor Oscar a postat pe Twitter că nu tolerează violenţa, în urma unui incident în care actorul Will Smith l-a pălmuit pe scenă pe prezentatorul Chris Rock în timpul transmisiunii în direct a galei, informează luni Reuters.

"Academia nu tolerează violenţa sub nicio formă", a subliniat pe Twitter AMPAS (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) în urma ceremoniei."În seara aceasta suntem încântaţi să îi sărbătorim pe câştigătorii celei de-a 94-a ediţii, care merită acest moment de recunoaştere din partea colegilor şi cinefililor din întreaga lume", a adăugat organizatorul galei.Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, însă show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate.Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce starul de comedie făcuse o glumă pe seama soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, spunând că abia aşteaptă să o vadă într-o continuare a filmului "G.I. Jane" datorită coafurii sale. Jada Pinkett Smith apare în public cu capul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.După ce a câştigat premiul Oscar, Will Smith a prezentat scuze publice Academiei de film americane şi colegilor săi de breaslă nominalizaţi la categoria "cel mai bun actor".