Fost ofițer SRI, șeful piețelor din Timișoara a EXPLODAT după restricțiile impuse la deschiderea piețelor: Un măr otrăvit

Ionuț Nasleu, fost ofițer SRI, fost consilier al primarului Nicolae Robu, acum șef al Piețelor, a luat foc din cauza normelor impuse de legislatori la deschiderea piețelor. Nasleu spune că vârstnicele care vind la piața să își vândă marfa din grădină pe prețuri de nimic sunt obligate să își monteze plexiglas la tarabe, în condițiile în care acestea nu dispun de fonduri să facă asta.

"Redeschiderea pietelor, un mar otravit pus in desaga micilor producatori!

Pentru mine devine tot mai clar ca actualii guvernanti doresc falimentarea pietelor agroalimentare, in avantajul indiscutabil al supermarketurilor, majoritatea, coincidenta sau nu, din Germania atat de draga presedintelui nostru, Klaus Iohannis.

In conditiile in care peste jumatate din comerciantii din piete si-au lichidat afacerile, pentru ca restrictiile pandemice i-au adus la sapa de lemn, noul Regulament privind desfasurarea activitatii in pietele agroalimentare, inclusiv pietele volante, publicat ieri in Monitorul Oficial, reprezinta o bataie de joc la adresa femeilor in varsata, care pot fi bunicile noastre, care vin in piata sa vanda patrunjel de 10 lei, pentru a-si mai primeni, putin, pensia, si asa amarata! De ce spun asta?

Pentru ca una dintre obligatiile impuse micilor comercianti - cum sunt si aceste femei in varsta, dupa cum le vedeti in fotografiile de mai jos - se refera la protejarea standului, a mesei unde-si tine legumele, cu un material transparent de plexiglas sau cu folie de plastic.

De unde sa aiba tanti Ana sau Viorica bani din piata volanta sa-si cumpere material transparent, cum a obligat-o scriitorul regulamentului (care, probabil, nu cumpara legume decat de la Kaufland sau Profi), daca ele abia vand marfa de 50 - 100 de lei? Vine iarna, cu vant, cu vifor, cum vor rezista aceste ecrane de plastic? Intreb, pentru a ma lamuri cineva.

Va trebui sa facem trasee, iar cumparatorii sa nu se apropie la mai mult de 2 m unul de altul. O regula care nu am vazut-o atat de subliniata in cazul marketurilor, unde activitatea se desfasoara aproape normal.

Aici nu vorbim despre producatorii agricoli care se lauda ca vand tone de marfa tocmai acestor supermarketuri, ci despre taranii care vin la piata sa-si vanda marfa din gradina casei.

Mai mult, noul regulament ne condamna la faliment, intr-o perioada scurta de timp, intrucat presupune investitii mari, ajustate zilnic, cata vreme veniturile pietelor s-au injumatatit.

Am citit ca supermarketurile vor primi subventii de la stat de peste 30 de milioane de euro, pentru compensarea pierderilor din timpul pandemiei, dar nu se gandeste nimeni si la pietele agroalimentare, care reprezinta sursa de hrana proaspata a romanilor, in marea majoritate fiind oferite produse din micile ferme si gradinile romanilor.

Domnilor guvernanti, nu va mai bateti joc de taranul roman, de micii producatori care-si ofera marfa in pietele agroalimentare! Domnule Iohannis, domnule Orban, domnule Arafat, Nu incercati sa distrugeti tot ce-i romanesc, pentru ca un proverb vechi de-al nostru atrage atentia ca "Apa trece, pietrele raman!"...", scrie Ionuț Nasleu pe Facebook.