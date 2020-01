Pacienții Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova primesc mâncarea în caserole, din maşină

Pacienții Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova primesc mâncarea în caserole, direct din maşină. Noua firmă care hrănește bolnavii nu poate intra în bucătăria spitalului, pentru că fosta societate care furniza mâncarea a sigilat ușa.

După ce la începutul acestei săptămâni, firma care a câştigat contractul pentru a furniza hrana bolnavilor internaţi în SJU Craiova a fost amendată de inspectorii DSV Dolj, deoarece nu avea autorizaţie de funcţionare pentru punctul de lucru din Bănie, societatea a obţinut toate avizele de funcţionare.

Nu poate folosi, însă, bucătăria, pentru că are lacătul pus pe uşă. Aşa că mâncarea bolnavilor este adusă în caserole, cu maşina, şi distribuită direct pacienţilor.

Potrivit managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, fosta societate a blocat accesul în blocul alimentar la expirarea contractului, iar acum spitalul trebuie să obţină în instanţă evacuarea acesteia.

„A încuiat blocul alimentar, iar noi, ca să putem intra, trebuie să-l evacuăm forţat. Spitalul a deschis acţiune în evacuare la Judecătoria Craiova şi aşteptăm hotărârea instanţei”, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova, Eugen Georgescu.

Reprezentanţii societăţii care a furnizat timp de 8 ani mâncare pentru pacienți spun că au închis uşa pentru a-şi recupera banii investiţi în bucătăria spitalului.

Potrivit lui Doru Mitrache, administratorul firmei, societatea a cheltuit 4 milioane de lei pentru a moderniza locul.

„Conducerea spitalului avea obligaţia să despăgubească prestatorul şi investitorul, pentru o investiţie dispusă chiar de spital cu ocazia externalizării serviciilor de hrană, şi pe urmă să pretindă punerea la dispoziţie a blocului alimentar. Nu şi-a respectat obligaţia. Or, eu mai am de plată pentru că această investiţie, face obiectul unui credit de investiţie pentru care firma mai are de plătit până în 2021 şi imaginaţi-vă că ar fi împotriva firii ca noi să plătim această investiţie în continuare şi o altă societate să ocupe spaţiul modernizat de noi. Motiv pentru care ne-am adresat instanţei să obţinem un drept de redenţie şi să obţinem despăgubirile. Acolo era pe care noi am făcut-o , l-am modernizat, l-am autorizat. Acum, blocul alimentar este închis. Noi l-am închis cu cheia, normal, că nu aveam cum să-l lăsăm deschis, numai că s-a interzis accesul nostru acolo de către firma de pază”, a declarat Doru Mitrache, reprezentantul fostului contractor.

În replică, managerul SJU Craiova spune că reprezentanţii societăţii au refuzat accesul unui evaluator pentru a stabli v