Palpitant! Gheorghe Flutur explică de ce relația PSD - PNL a trecut de la interes la iubire

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Gheorghe Flutur, a afirmat că are cicatrici politice în lupta cu PSD-ul în cei 23 de ani de politică, dar a precizat că a fost capabil să le treacă cu vederea şi acestea sunt prescrise pentru el. El a mai declarat că România a fost apreciată pentru maturitatea politică a PNL şi PSD de a se aşeza la masă şi de a găsi soluţii şi a răspuns afirmatv când a fost întrebat dacă relaţia cu PSD a trecut de la stadiul de căsătorie din inters la căsătorie din dragoste.

“Da. Este această situaţie pe care eu am explicat-o. Nu aveai… şi România a fost apreciată pentru maturitatea politică a acestor partide, ca să ne aşezăm la masă şi să găsim soluţii, trecând fiecare peste… Gândiţi-vă, şi vă vorbeşte un om cu 23 de ani de politică, am şi eu cicatrici politice în lupta cu PSD-ul, de unde vin, din nord, dar am fost capabil să le trec cu vederea, să zic aşa, sunt prescrise pentru mine, pentru că mai mult mă interesa de Autostrada A7 Moldova să ajungă până la Suceava decât…”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a mai fost întrebat dacă această coaliţie va rezista unor tensiuni care pot apărea într-un an electoral.

“Avem garanţii şi vă spun şi de ce. Cine s-ar gândi la acrobaţii politice în perioada următoare doar pentru nişte orgolii sau să intrăm în replici fiecare cu fiecare, şi nu vede întregul sau problema mare, România are de absorbit foarte mulţi bani europeni şi poate să-i absoarbă. România are nişte angajamente şi acorduri internaţionale. Românii aşteaptă o iarnă liniştită, cu facturi rezonabile. Astea nu se fac cu spectacol politic. Şi de aceea eu cred că această cultură de a trăi în coaliţie am învăţat-o şi noi mai mult, liberalii, şi PSD-ul. Pentru că dacă pe ici, pe colo, prin teritoriu, vom mai avea anumite… să zic, trebuie să avem capacitatea să le stingem la timp şi să vedem întregul, să vedem că ne trebuie Autostrada Moldovei să ajungă până în nord, la graniţa cu Ucraina, că ne trebuie pe Valea Oltului autostradă, pentru asta trebuie jaloane în PNRR să ai, pentru asta trebuie să avem bani la profesori, că impactul numai anul ăsta e de încă vreo trei miliarde de lei, din ce am văzut. Dacă noi nu vom înţelege asta şi vom intra pasional să facem politică, nu cred că e bine. Dar nu cred că va fi cazul”, a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.