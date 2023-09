Papa Francisc a sosit la Marsilia pentru o vizită de două zile axată pe tema migraţiei / VIDEO

Papa Francisc a sosit vineri după-amiază la Marsilia, în sud-estul Franţei, pentru o vizită de două zile axată în special pe probleme legate de migraţie, transmite AFP, conform Agerpres.

Avionul iezuitului argentinian a aterizat la scurt timp după ora 16:00 (14:00 GMT) pe aeroportul Marsilia-Provence din Marignane.

Papa Francisc, în vârstă de 86 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a fost întâmpinat de premierul francez Elisabeth Borne. Suveranul pontif s-a ridicat în picioare în timpul intonării imnurilor.

După o scurtă întrevedere cu şeful guvernului, la aeroport, papa s-a deplasat la bazilica Notre-Dame de la Garde, situată pe o colină ce domină Marsilia, unde va participa la o rugăciune, înainte de a aduce un omagiu marinarilor şi migranţilor care şi-au pierdut viaţa în apele mării, la memorialul dedicat acestora.

Sâmbătă, papa va susţine discursul de închidere a "Întâlnirilor Mediteraneene", a treia astfel de manifestare, după cea de la Bari din 2020 şi de la Florenţa, în 2022.

Apoi, suveranul pontif urmează să aibă o întrevedere cu preşedintele Franţei Emmanuel Macron. După-amiaza, înainte de a pleca spre Roma, papa Francisc va efectua o plimbare cu papamobilul de-a lungul Avenue du Prado, apoi va prezida o liturghie pe stadionul Vélodrome, unde sunt aşteptate aproape 60.000 de persoane.

Papa ar urma să denunţe încă o dată drama naufragiilor migranţilor şi să pledeze pentru cauza exilaţilor. O temă de care papa Francisc este apropiat, el continuând să denunţe, de la alegerea sa din 2013, discursurile de respingere şi politicile de închidere a frontierelor în faţa migranţilor.

"(Avem) puţin timp, însă atâtea lucruri (de făcut) în acest oraş care este o poartă, o fereastră spre Mediterana", a declarat el jurnaliştilor care îl însoţeau în avion, denunţând încă o dată "teribila lipsă de umanitate" care se manifestă pe această mare.

Vizita vine la scurt timp după un nou val de sosiri pe insula italiană Lampedusa, care a determinat Uniunea Europeană să adopte un plan de urgenţă menit să ajute Roma să gestioneze fluxurile de migranţi din Africa de Nord, pe o rută de migraţie care a devenit cea mai periculoasă din lume.

Peste 28.000 de persoane dispărute pe mare au fost înregistrate în acel loc din 2014, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM). "Cel mai mare cimitir din lume", deplânge în mod regulat papa Francisc.

