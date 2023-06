Părintele Vasile Ioana critică dur părinții permisivi: Nu deveniți slugi ale copiilor!

Părintele Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o zi, din Capitală, este cunoscut pentru sfaturile sale prețioase, dar și pentru subiectele delicate pe care le abordează tocmai pentru ca credincioșii să înțeleagă care este sensul vieții și cum pot să trăiască frumos într-o societate haotică aflată într-o continuă schimbare. Recent, duhovnicul le-a oferit părinților un sfat extrem de prețios.

Părintele Vasile Ioana a afirmat că părinții nu ar trebui să devină slugile copiilor lor pentru că în acest fel le distrug viitorul celor mici.

Duhovnicul a subliniat în cadrul podcastului lui Mihai Morar, Fain&Simplu, că părinții nu ar trebui să le ofere copiilor lor totul pe tavă. Mai mult preotul a ținut să precizeze faptul că părinții au datoria de ai învăța pe copii lor că în viață totul se obține prin muncă și că trenuie să aprecieze valoarea banului.

„Dacă faci așa să primească e pentru că părinții… mamelor, taților, când îl vezi pe copil că stă acolo la jocurile online, când îl vezi pe copil că stă acolo îi zici „Bă, băiatule, vino încoace să te iubesc”, și el zice „Nu, vreau aici la jocuri”, el trăiește într-o lume virtuală și nu zice nimic, nu te deranjează (copilul), dar dacă îi zici după „Hai, mă, să ducem gunoiul”- refuză. Deci noi, devenim slugile copiilor noștri: „Ce îți ia tata? Iphone 14? Bine, ultimul model. Dar ce mai vrei, cu 3 camere? Cu trei camere să fie” și atunci ce devii tu, ca părinte? Dragi părinți, nu deveniți slugi ai copiilor voștri: „Copile drag, am pentru un tricou între 60 și 120 de lei, caută ceva de acești bani”, a spus părintele Vasile Ioana, potrivit Spectacola, anunță romaniatv.net.

Recent, părintele Vasile Ioana a vorbit la TV despre cele 7 greșeli pe care părinții trebuie să le evite cu orice chip.

1. Hiperprotectia

Aceasta greseala e pusa cu precadere pe seama mamei, care tinde sa protejeze copilul mai mult decat ar trebui.

Parintele explica cum, dintr-o neputinta spirituala, parintii incearca sa detina controlul a tot ceea ce tine de copil. Duhovnicul explica cum parintii ar trebui sa faca un pas in spate si sa lase copilul sa faca lucruri si de unul singur, dand exemple precum imbracatul, incaltatul sau chiar hranirea. „Ii indemnam pe parinti sa incerce sa inteleaga ca, atunci cand inveti un copil sa inoate, de exemplu, trebuie sa il lasi in apa!

Hiperprotectia creeaza un handicap copilului, iar copilul nu se mai lupta, stiind ca primeste tot.”

2. Lipsa iubirii dintre părinți

„Copilul se hraneste cu dragostea parintilor” – explica preotul in emisiune. Conflictul dintre parinti naste traume in inimile copiilor, iar pentru copil apare disperarea ca parintii se vor desparti, iar el va ramane al nimanui. Preotul Vasile Ioana recomanda ca parintii sa nu se certe niciodata in fata copiilor lor. „Daca sunteti nervosi, certati-va dupa ce adoarme copilul!”, mai spune părintele Vasile Ioana.

Un alt aspect pe care parintele il mentioneaza este alierea unuia dintre parinti cu copilul, impotriva partenerului: „Grav, sa nu faceti niciodata asta, pentru ca in momentul ala copilul se ataseaza de mama, de exemplu, si pierde modelul celuilalt.”

3. Lipsa credintei parintilor, spune Parintele Vasile Ioana

Atunci cand tu crezi in valori spirituale si crezi in Dumnezeu, si copilul va veni langa tine si se va ruga alaturi de tine, explica parintele.

„Lasa-l pe copil aproape de Dumnezeu, impartaseste-l des, e foarte importanta legatura omului cu Dumnezeu.”

4. Folosirea cuvintelor cu energie negativa

Folosirea unor injuraturi precum „du-te dracului” si altele asemenea e o greseala foarte mare pe care unii parinti din pacate o fac. „Dragi parinti, nu dracuiti copiii, nu va blestemati copiii. Toate aceste incantatii aduc forta negativa in copilul tau. Tu ai copilul ca dar de la Dumnezeu, iar tu il dai Diavolului?” Parintele indeamna la folosirea cuvintelor de blandete, de asumare si de iertare, in relationarea cu copiii.

5. Neimplicarea in viata copilului

Societatea actuala impinge familiile tinere catre cariera, in detrimentul timpului petrecut in familie, alaturi de cei dragi, explica preotul.

Parintii, care nu mai au timp sa petreaca alaturi de copil, iau acestuia dispozitive electronice menite sa compenseze lipsa lor in viata celui mic. „Este o crima sa lasi copilul mai mult de o ora in fata ecranelor mai mult de o ora. Neimplicarea in viata copilului il lasa pe acesta in mana eroilor din jocurile pe calculator. Implicarea in viata reala a copilului inseamna sa te joci cu copilul!”

Parintele da exemplu de jocuri de societate, precum carti, Remi sau „Nu te supara, frate!”.

„Copiii au inceput sa fie crescuti de bone si de bunici. Prea multa prezenta a bonelor, a bunicilor, a prietenilor, iar noi suntem prea absenti in viata copiilor nostri.”

6. Neiertarea greselilor

Excesul de exigenta si rigiditatea sunt condamnate de parintele Vasile Ioana, dand exemplu in Dumnezeu: parintele iubeste, da libertate si iarta. „Bratele parintesti sa fie mereu deschise! Daca tu il vei ierta, copilul va veni mereu cu drag in bratele parintilor lui.”

7. Parintii iau decizii in locul copiilor

O alta greseala pe care multi parinti o fac, sustine preotul, e ca isi proiecteaza toate neimplinirile personale in copilul lor, incercand sa-si retraiasca prima parte a vietii si sa realizeze prin copiii ceea ce nu au reusit ei insisi. Copiii trebuie sustinuti de parinti pentru a-si dezvolta propriile talente si abilitati, sustine preotul Vasile Ioana.