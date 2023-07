Partidul de guvernământ de la Chișinău și-a prezentat rezultatele pe ultimii doi ani. Igor Grosu: Pas cu pas, le vom veni de hac celor care au sărăcit țara

De doi ani, Republica Moldova merge pe calea aderării la Uniunea Europeană, a scăpat de dependența energetică față de Rusia și luptă eficient împotriva corupției. Declarațiile au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean în cadrul unui briefing organizat de PAS pentru a prezenta acțiunile guvernării din ultimii doi ani, conform deschide.md.

”De doi ani, R. Moldova merge pe o cale nouă, cea a aderării la UE. Acest lucru a fost posibil doar solidarității și curajului cetățenilor. În să nu putem face în doi ani ce am ratat în 30. Vrem ca până în 2030 UE să fie la noi acasă și să nu mai fim blocați în drumul spre bunăstare. UE ne susține în acest drum. Intrarea în UE depinde de fiecare cetățean. Știu câte probleme sunt în R. Moldova. Vreau ca moldovenii să trăiască ca europenii. Am vrea să putem face aceste lucruri mai repede, însă mocirla în care este scufundată R. Moldova e adâncă. Kremlinul, prin servitorii săi de la Chișinău, fac orice ca să ne dezbine, să ne facă slabi, dar noi am fost mai uniți, puternici și curajoși” a declarat Grosu.

El a mai subliniat că guvernarea PAS a obținut aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva fugarilor și celor care destabilizează țara, precum și scoaterea în afara legii a Partidului ȘOR. De asemenea, au fost introduse amenzi mai dure pentru corupția electorală, iar Aeroportul a fost întors cetățenilor.

”Pas cu pas, le vom veni de hac celor care au sărăcit această țară. Doar pe o justiție corectă putem construi o democrație adevărartă. Un sistem nedrept nu poate fi dărâmat atât de repede pe cât ne dorim cu toții. Noi vom duce la capăt reforma justiției, chiar dacă există rezistență din sistem” a mai declarat Grosu.

Președintele Parlamentului a vorbit și despre corectarea unei nedreptăți istorice.

”Am reușit să aducem limba română la noi acasă. Au și aici prieteni ai Kremlinului, care au continuat să ne dezbine cu minciuna unei limbi inexistente” a notat speakerul.

Liderul PAS a mai subliniat că țările UE sunt alături de R. Moldova, dar fără a o șantaja.

”Am văzut cine ne vrea speriați și sărăciți, să înghețăm în plină iarnă pe întuneric și să fim implicați în război. Cetățenii vor să facă parte dintr-o lume a păcii. Numai vrem să facem parte din structuri fără valoarea. Structurile CSI nu aduc niciun beneficiu moldovenilor. Am inițiat procedura de retragere a R. Moldova din Adunarea Parlamentară a CSI” a mai declarat Grosu.

El a conchis discursul său prin anunțul că echipa PAS va merge în fiecare localitate din R. Moldova pentru a da raport cetățenilor cu privire la activitatea sa.

La rândul său, premierul Dorin Recean a vorbit despre crizele prin care a trecut R. Moldova de la preluarea de către PAS a actului guvernării, dar și acțiunile executivului în acest sens.

”Iarna trecută, Guvernul a alocat peste 4 miliarde de lei pentru compensații la facturi, a dublat pensia minimă, a crescut de trei ori salariul minim pe economie, pensiile au fost indexate. De asemenea, sunt măsuri aprobate pentru familii, precum alocații lunare de 1000 de lei pentru familiile cu mulți copii” a subliniat Recean.

Potrivit lui, Guvernul acționează în baza a patru piloni: pace, dezvoltare economică, modernizarea infrastructurii și justiție.

”Au fost eliminate cotele de export în UE pentru mai multe categorii de produse agricole, am construit primul pod de la independență, am reparat alte poduri, Aeroportul a revenit în gestiunea statului. Am adus mai multe investiții în spitale, de 1,4 miliarde de lei. Investim în universități și colegii. De asemenea, R. Moldova nu mai poate fi șantajată energetic. După un lung trend de creștere a prețului, am reușit să micșorăm prețurile la gaze și energie” a notat premierul.

Recean a subliniat că Guvernul își axează activitatea pe obiectivul strategic al integrării în UE, notând că cele 9 condiționalități pentru demararea negocierilor de aderare la blocul comunitar vor fi îndeplinite.