Partidul S.O.S. România solicită reanalizarea bugetului de stat şi adaptarea acestuia la realitătile economice 'efective'

Referitor la Bugetul de Stat pentru anul 2024, Partidul S.O.S. România – prin specialiştii reputaţi de care dispune – a realizat o analiză detaliată, imparţială, axată strict pe factori economici obiectivi, transmite formațiunea politică.

„Din păcate, pentru marea majoritate a românilor, constatăm faptul că – sub aspect economic și sub aspect al predictibilităţii datelor finaciar-bugetare – bugetul de stat pentru anul 2024 cuprinde o serie de date total nefundamentate.

Astfel:

veniturile bugetare sunt supraestimate raportat la sumele încasate efectiv în anul 2023. Cu toate creşterile de taxe care vor intra in vigoare şi vor impovăra mediul economic (cum este creşterea impozitului pe venit de la 1% la 3%) veniturile bugetare nu vor atinge – în mod cert – sumele estimate;

deficitul bugetar estimat este cuprins între 37 şi 39 miliarde lei, ceea ce este o sumă aproape dublă comparativ cu deficitul de 20 miliarde constatat în Trimestrul III din 2023 şi care a determinat aplicarea măsurilor fiscale de creştere a taxelor / impozitelor;

ANAF îşi propune să colecteze 30 de miliarde în plus anul viitor (deşi anul acesta este cu 12 miliarde în minus raportat la obiectivul propus);

se estimează intrări din fonduri europene şi din PNRR de peste 60 de miliarde de lei, deşi din cele 55 de miliarde bugetate în 2023 au fost accesate doar în jur de 30%;

conform proiecţiei bugetare, cheltuielile cu dobânzile ar urma să crească cu numai 9,00%. Necesarul de finanţare şi plata dobânzilor de la datoriile scadente reprezintă peste 150 miliarde lei, iar în anul 2024 sunt mai multe termene scadente decât in anul 2023 şi, implicit, gradul de indatorare va creşte (limita de 9,00 % a fost atinsă in 2023, astfel că această limită de 9,00 % in anul 2024 va fi – in mod cert – depasită).

In concluzie, bugetul de stat pentru anul 2024 este nerealist (atât sub aspect al incasărilor bugetare cât şi sub aspect al cheltuielilor bugetare). respectiv:

sub aspect al încasărilor bugetare, ţintele sunt imposibil de atins (luând in considerare factori obiectivi bazați pe experienţa concretă a ultimilor trei ani fiscali).

sub aspect al cheltuielilor bugetare, este total nerealist ca cheltuielile cu bunuri şi servicii să scadă ca şi procent din PIB, in conditiile inflaţiei prognozate de BNR pentru anul 2024;

aceste deficienţe le vom constata cu toţii după primele luni din anul 2024, când aceste dezechilibre nu vor mai putea fi mascate şi vor trebui luate măsuri drastice de austeritate (probabil se aşteaptă să ajungă bugetul doar până după alegerile europarlamentare, şi apoi să se “inventeze” motive de creștere a veniturilor bugetare, evident prin măriri de taxe / impozite).

Raportat la aceşti factori de necontestat sub aspect economic, Partidul S.O.S. România solicită reanalizarea bugetului de stat şi adaptarea acestuia la realitătile economice efective.

De asemenea, Partidul S.O.S. România solicită aplicarea unei politici fiscale şi bugetare care să protejeze economia natională şi IMM-urile româneşti şi să asigure bunăstare, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru fiecare român”, a arătat preşedintele Departamentului pentru Coordonarea Programului de Guvernare, de la partidul S.O.S. România, ec. ing. Victor Caţavei.