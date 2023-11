Paul McCartney încântat de succesul The Beatles în topurile britanice cu 'Now and Then'

The Beatles au reuşit să doboare un record de revenire pe locul 1 în topurile britanice, cea mai recentă piesă a trupei, "Now and Then", recreată cu ajutorul inteligenţei artificiale, devenind cel mai bun single al ţării în numai câteva zile de la lansare, relatează CNN.

Lansată pe 2 noiembrie, piesa "Now and Then" a debutat în ziua următoare pe locul 42 în topul oficial al single-urilor din Marea Britanie . După numai o săptămână, vineri, melodia a ajuns pe locul 1. The Beatles au stabilit astfel un nou record revenind pe prima poziţie a clasamentului la 60 de ani şi şase luni de la primul lor nr. 1 în Marea Britanie, "From Me To You", în mai 1963, potrivit Official Charts. The Beatles au depăşit astfel intervalul de 47 de ani şi şase luni, record ca îi aparţinea lui Elvis Presley, potrivit news.ro.

De asemenea, trupa deţine acum şi un alt record: 54 de ani de la precedentul hit nr. 1 al trupei, "The Ballad of John and Yoko", în 1969. Astfel, au depăşit intervalul de 44 de ani la care ajunsese cântăreaţa şi compozitoarea engleză Kate Bush, între "Wuthering Heights" din 1978 şi "Running Up That Hill" din 2022.

"BEATLEMANIA S-A ÎNTORS", a scris vineri Official Charts într-o postare pe Instagram comună cu The Beatles.

Paul McCartney, chitaristul bas al trupei, a declarat vineri pentru Official Charts: "Este uluitor. M-a dat pe spate. Este, de asemenea, un moment foarte emoţionant pentru mine. Îmi place la nebunie!"

"Now and Then" conţine fragmente sonore cu fiecare membru al grupului rock britanic, inclusiv vocea regretatului John Lennon, la zeci de ani după ce a scris-o, precum şi un solo de chitară al regretatului George Harrison.

Este o performanţă despre care se credea că nu va mai fi posibilă după moartea lui John Lennon în 1980. El a scris şi a înregistrat cântecul în casa sa din New York la sfârşitul anilor 1970, iar soţia sa Yoko Ono le-a dat demo-ul celorlalţi membri Beatles în 1994. A fost nevoie de aproape 30 de ani şi de ajutorul inteligenţei artificiale pentru a finaliza piesa.

La vârsta de 81 şi, respectiv, 83 de ani, McCartney şi toboşarul Ringo Starr au făcut din The Beatles cea mai veche trupă care a revendicat un single nr. 1 în Marea Britanie, potrivit Official Charts.

De asemenea, "Now and Then" este single-ul cu cele mai rapide vânzări ale anului până în prezent în Marea Britanie, cu 48.600 de vânzări fizice şi download-uri în prima săptămână, precum şi cu 78.200 de unităţi combinate în clasamentul britanic, din vânzări şi streaming.

The Beatles au cele mai multe single-uri No. 1 în Marea Britanie - 18, doar Elvis Presley având mai multe (21) în SUA, potrivit Official Charts.