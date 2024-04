Piedone declanșează războiul total cu Marcel Ciolacu: Ura, ura și la gară! Din cauza fumului nu mai vezi drumul spre Cotroceni

Candidat la Primăria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, îi răspunde dur liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a spus că după ce se risipește fumul grătarelor, în urma lui Piedone nu mai rămâne nimic. Piedone îi transmite lui Ciolacu că fumul grătarelor din 9 iunie îl vor împiedica să mai ajungă la Cotroceni, așa cum își dorește.

”Domnule președinte, Marcel Ciolacu, apreciez și vă mulțumesc de laudatium rostit de dumneavoastră astăzi la conferința PSD București, dar, Marcele, să te citez pe tine, un înțelept în viață.

După ce trece fumul de grătare, ce va rămâne în urmă?? Nimic, ai zis tu. Din cauza fumului de grătare din 9 iunie, nu o să mai vezi drumul către Cotroceni.

Și stai liniștit. Mie nu îmi trebuie politica voastră. Exclus ca în viața mea să candidez vreodată la Cotroceni.

V-am rugat doar să mutați gardul politic de la Primăria Capitalei, acolo unde vă pricepeți voi mai bine să faceți politică: în Parlament, la Guvern și președinție și să lăsați administrația la noi, cei care în 30 de ani am cărat o roabă, am dat o matură, am făcut lucrurile unui gospodar și nu am cerșit niciodată voturi, ci mi le-au oferit datorită muncii văzute.

Marcele, tot în fumul de grătare sunt și cei mai mulți cetățeni, nu doar ai Bucureștiului, ci și ai României, care nu mai pot mânca mușchiuleț ca voi, politicienilor… și mănâncă tradiționalul mic (cel mai ieftin produs găsit în măcelăriile românești) și acela doar în zilele de sărbătoare.

Piedone: Te rog să mă jignești în continuare

P.S. Indiferent de confruntarea politică din 9 iunie, nu îmi submina inteligența. Te rog să mă jignești în continuare pe mine, că mai marii tăi consultanți nu ți-au spus că nu jignești fumul de grătare, ci jignești mulțimea oamenilor care de abia își permit 2 mici.

Și stai liniștit, nu-i micul tău, Cîrstoiu, făcut dintr-o carne artificială și nici micul de Nicușor, care nu știe că micul românesc s-ar putea mânca și în terasele din parcurile abandonate de el!

Ura, ura și la gară!

Marcele, sunt un tip de cuvânt și asumat. Am spus că te voi susține pentru visul tău. Dar nu pot să iau ciocane în cap pentru visul meu!”, scrie Piedone.

Ciolacu, atac dur la adresa lui Piedone

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la conferința de alegeri a PSD București, în prezența lui Cătălin Cîrstoiu (candidatul comun PNL-PSD la Capitală), că în afară de „fum de grătare”, Cristian Popescu Piedone nu are ce să aducă Bucureștiului dacă ajunge primar general.

„Dl Piedone este un cunoscut de-al meu, ne cunoaștem cred că de 30 de ani, e un om pe care îl respect, un primar bun de sector, un om pe care îl putem considera o victimă pentru că avem două decizii contradictorii ale unor magistrați, dar cu tot respectul pentru domnia sa nu are nicio anvergură pentru a fi primar general al Capitalei. Îmi pun întrebarea: dupa ce trece fumul de la grătare, ce program rămâne în urmă? Niciunul. Cu alte cuvinte, e o iluzie fondată pe un fond distractiv, pe o prezență cum ne place la toți pe TikTok, mai ales tineretului, dar fondul de fapt nu există”, a declarat Ciolacu.