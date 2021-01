Pilotul britanic al echipei de Formula 1 McLaren, Lando Norris, a fost testat pozitivi cu noul coronavirus, informează motorsport.com, potrivit news.ro.

Norris se află în vacanţă, la Dubai, iar testul l-a efectuat luni. Sportivul are simptime uşoare ale bolii Covid-19 şi va intra două săptămâni în izolare.

"Ieri, mi-am pierdut simţul gustului şi cel al mirosului, aşa că m-am izolat imediat şi am făcut un test. A ieşit pozitiv, astfel că le-am spus tuturor celor cu care am fost în contact şi mă voi autoizola în următoarele 14 zile. Mă simt bine şi nu am alte simptome, dar am vrut doar să vă anunţ pe toţi. Aveţi grijă", a scris Norris, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

"McLaren poate confirma că Lando Norris a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ieri, la Dubai, unde se află în prezent în vacanţă, înainte de un stagiu de antrenament planificat. După ce a recunoscut pierderea gustului şi a mirosului, el a fost testat imediat şi a informat echipa. În conformitate cu reglementările locale, acum se autoizolează la hotelul său, timp de 14 zile. În prezent se simte bine şi nu raportează alte simptome", se arată într-un comunicat al echipei McLaren.