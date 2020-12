PNL, USR-PLUS și UDMR merg împreună la consultări: 'Vom spune acelaşi lucru'

Reprezentanţii celor trei formaţiuni care vor face parte din coaliţia de guvernare se vor prezenta împreună marţi, la ora 15,30, la consultările de la Palatul Cotroceni, a anunţat copreşedinte al USR PLUS Dacian Cioloş.

"Ieri seara am semnat protocolul coaliţiei. Este firesc să mergem împreună. Noi deja avem stabilit un program de guvernare. Ne pregătim o echipă de guvernare, avem majoritate în Parlament, deja demonstrată, şi mergem să îi spunem preşedintelui lucrul acesta. E un gest firesc, după două săptămâni de negocieri, când am reuşit într-un timp relativ scurt, zic eu, să avem şi echipă de guvernare, şi program de guvernare. Acum este important să putem avansa, să avem un Guvern cât mai repede şi atunci nu are rost să ne mai formalizăm. Am hotărât să mergem împreună, pentru că vom spune acelaşi lucru, atât timp cât avem deja o bază comună", a precizat Cioloş, pentru AGERPRES.

Preşedintele Klaus Iohannis a invitat marţi preşedinţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a anunţat că PSD nu se va prezenta la discuţiile cu şeful statului.

Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR au semnat, luni seară, acordul de guvernare 2020 - 2024. Propunerea coaliţiei pentru funcţia de prim-ministru este Florin Cîţu.