Ponta a IZBUCNIT la adresa Guvernului Orban: Face același lucru ca și Guvernul Dăncilă, politică și nu guvernare

Preşedintele Pro România, Victor Ponta a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Timişoara, că bugetul pe acest an nu va putea ţine mai mult de 6-7 luni, iar actualul guvern va avea o problemă serioasă de a explicade ce a făcut un buget nerealist.

”M-am uitat peste bugetul din 2020, nu am avut ocazia să îl dezbatem în Parlament. M-am uitat peste el cu ochii unuia care a văzut bugete, este clar că este un buget temporar. Mai mult de 6-7 luni nu poate să ţină acest buget pentru că are nişte venituri care în mod clar nu se vor realiza şi cheltuieli care nu sunt puse acolo. Este clar că după 6-7 luni ori avem înainte alegeri, ori guvernul va avea o problemă serioasă să explice de ce a făcut un buget nerealist. Cred şi sunt în poziţia celui care am preluat în 2012 guvernarea, la începutul lunii mai şi am guvernat. Am mers la alegeri în decembrie, oamenii au spus că nu s-a făcut prea mult, dar cât s-a făcut e un semn bun şi am primit multe voturi”, a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro România a spus că s-a aşteptat ca Guvernul PNL să guverneze, dar că actualul Executiv face politică şi nu guvernare.

”Cred şi m-aş fi aşteptat ca guvernul PNL să se apuce de guvernare. E foarte bine că am schimbat guvernul Dăncilă care nu făcea nimic bun, dar l-am schimbat cu un guvern care face acelaşi lucru cu guvernul Dăncilă, politică şi nu guvernare. Cred că sunt foarte multe probleme economice. Vreau să menţionez doar faptul că 2020 este ultimul an în care putem semna contracte pentru finanţare europeană. Pentru cadrul multianual 2014 - 2020 suntem la 27 la sută, mai sunt 11 luni, ar trebuie să semnăm contracte de 73 la sută din bani. Vreo 14 miliarde de euro. Mi-e greu să cred lucrul acesta”, a declarat Ponta.

Victor Ponta spune că se termină de inaugurat ce s-a semnat de pe vremea când ocupa el funcţia de premier şi că de atunci nu s-a mai făcut nimic.

”De inaugurat, încet - încet se mai termină ce s-a semnat în perioada în care eram eu prim ministru, domnul Rus sau domnul Şova miniştri ai Transporturilor. De atunci încoace nu s-a mai semnat nimic şi nu se va mai inaugura nimic în următorii ani. Mai rău, am văzut ieri sau alatăieri, într-o ordonanţă s-au anulat complet toate procedurile pentru autostrăzile Comarnic - Braşov, autostrada Moldovei. Poate nu ştiţi, dar dacă anulezi în totalitate nişte proceduri şi te apuci de altele noi, mai repede de 18 luni este exclus să poţi să ai un proiect. Nu trebuiau anulate, ci aupdatate, dacă nu erau bune”, a declarta liderul Pro România.

Victor Ponta spune că din punctul de vedere al dezvoltării economice sunt câteva luni pierdute şi ”vor mai fi câteva luni pierdute cu criza politică, iar asta ne va costa foarte tare”.