Popescu s-a întâlnit cu Aurescu: Vom oferi impuls procesului de reformă

Agenda relației speciale între Moldova și România este reluată prin subiecte de cooperare care vizează mai multe proiecte.

Printre acestea se numără conducta de gaze Iași – Chișinău, linia de electricitate Isaccea – Vulcănești – Chișinău, modernizarea căilor ferate Chișinău – Ungheni, podul Ungheni – Ungheni peste Prut, care va deschide calea spre autostrada Unirii, construirea unor apeducte și alte proiecte consonante integrării europene a Republicii Moldova, transmite IPN.

Despre aceasta a vorbit șeful diplomației moldovenești, Nicu Popescu, în cadrul conferinței comune de presă cu omologul său roman, Bogdan Aurescu, după întrevederea pe care au avut-o cei doi la București.

Miniștrii au discutat despre viitorul summit al Parteneriatului Estic și Declarația pe care o va adopta forul în cauză, dinamizarea dialogului politic, actualizarea acordului privind ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro, care nu a fost realizat sută la sută, și alte subiecte de interes comun.

Nicu Popescu a subliniat că această vizită peste hotare este prima în cadrul actualului mandat, fiind dovada tradițională a caracterului privilegiat al relațiilor moldo-române. El a accentuat că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și că se dorește majorarea investițiilor românești în condițiile când guvernul este decis să reformateze Republica Moldova prin instaurarea statului de drept și combaterea corupției.

Ministrul a relevat faptul că integrarea europeană este un subiect de consens național în ambele țări. El a adus mulțumiri diplomației românești pentru consecvența la Bruxelles și în celelalte capitale ale comunității europene în folosul Republicii Moldova, dar și pentru ajutorul anti-pandemic, menționând că fiecare a doua vaccină administrată în stânga Prutului este parte din ajutorul românesc.

La rândul său, ministrul Bogdan Aurescu a salutat prezența omologului său la Reuniunea anuală a diplomației românești, unde Nicu Popescu este programat cu un discurs. Totodată, a relevant că vizita este o reconfirmare a relației speciale între state, la fel ca și vizita președintelui României Klaus Iohannis la Chișinău și vizita președintelui Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu la București, dar și alte contacte între conducerea celor două țări. Prezenta întâlnire vizează pregătirea ședinței comune a guvernelor de la Chișinău și București.

„Mesajul nostru, al României, de susținere pentru reformarea profundă, modernizarea Republicii Moldova este ferm. Avem un obiectiv strategic bilateral comun, care este parcursul european ireversibil al Republicii Moldova. În discuția noastră am reiterat concret, pragmatic, pe fiecare proiect de cooperare, angajamentul nostru de a sprijini aceste proiecte… E adevărat că provocările, problemele la care trebuie să faceți față, sunt multe, au un caracter cumulativ, dar am încrederea că reformele vor avansa într-un ritm susținut, cu o guvernare eficientă, oferind un impuls procesului de reformă democratică profundă… Mă bucur că am reușit recent să facem o donație de 300 de mii de euro pentru dezvoltarea societății civile, prin intermediul European Endowment for Democracy”, a specificat șeful diplomației române.