Tensiuni puternice la Tbilisi: președinta Georgiei anulează întâlnirile în SUA și transmite un mesaj video către țara sa

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili, aflată în vizită în Statele Unite, şi-a întrerupt marţi întâlnirile pe care le avea în programul oficial şi a înregistrat un mesaj video pe care l-a transmis către protestatarii de la Tbilisi, exprimându-şi sprijinul pentru manifestanţii reprimaţi de forţele de ordine după ce au ieşit să demonstreze împotriva adoptării în parlament, în primă lectură, a unei legi de inspiraţie rusă, scrie news.ro.

Salome Zurabişvili le-a promis protestatarilor că nu va promulga legea privind "agenţii străini", motivul tensiunilor din capitala Tbilisi.

"Sunt alături de voi, pentru că astăzi reprezentaţi o Georgie liberă, o Georgie care îşi vede viitorul în Europa şi care nu va da nimănui dreptul de a-i lua acest viitor. Nimeni nu are dreptul să vă ia viitorul", a declarat preşedinta Zurabişvili într-un mesaj video difuzat către presa locală şi internaţională, înregistrat afară, la New York, în timp ce pe fundal se poate vedea profilul Statuii Libertăţii.

"Toţi cei care au votat pentru această lege au încălcat Constituţia şi ne îndepărtează de Europa", a acuzat ea, în condiţiile în care parlamentarii partidului de guvernământ Visul Georgian au votat masiv în favoarea acestei legi.

"Am spus de la început că îmi voi exercita dreptul de veto la această lege şi o voi face", a promis Zurabişvili. Această lege, adoptată marţi în parlament în primă lectură, "trebuie să fie abolită în orice formă", a arătat preşedinta Georgiei.

Parlamentul de la Tbilisi are însă dreptul constituţional de a trece peste veto-ul preşedintelui.

Zurabişvili a adăugat că nici măcar nu are rost ca proiectul să fie trimis la Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei, întrucât "Comisia de la Veneţia ştie foarte bine ce fel de lege este".

"Am spus încă din prima zi că nu o voi semna. Nu sunt interesată să o discutăm articol cu articol. Mă interesează doar viitorul Georgiei, mă interesează Constituţia, al cărei garant sunt. Iar Constituţia spune că toate ramurile guvernului, toate agenţiile, trebuie să facă totul pentru a aduce Georgia în Europa", a punctat Salome Zurabişvili.

Potrivit site-ului local civil.ge, preşedinta s-a adresat direct ambasadorilor Georgiei şi le-a cerut să acţioneze în interesul european al ţării: "Fac apel la toţi ambasadorii care reprezintă Georgia în ţările UE sau în SUA. Ce apăraţi? Ce reprezentaţi dacă nu acest viitor european?" - le-a spus ea.

"Cu toţii spunem că nu avem nevoie de această lege; esenţa ei este de a ne îndepărta de Europa. Suntem uniţi astăzi şi vom fi uniţi şi mâine şi vom duce această ţară în Europa şi vă promit asta, mi-am promis asta cu mult timp în urmă", a încheiat preşedinta Georgiei.

CINE ESTE SALOME ZURABIŞVILI

Născută în Franţa la 18 martie 1952, fost diplomat de carieră, Salome Zurabişvili este al cincilea preşedinte al Georgiei şi se află în funcţie din 2018. Este prima femeie aleasă ca preşedinte în această ţară, funcţie pe care o va ocupa pentru un mandat de şase ani. Ca urmare a modificărilor constituţionale ce vor intra în vigoare în 2024, Zurabişvili va fi ultimul preşedinte al Georgiei ales în mod popular, pentru că toţi viitorii şefi de stat vor fi aleşi indirect de către un colegiu parlamentar de electori.

Zurabişvili s-a născut la Paris, într-o familie de refugiaţi politic georgieni, care fugiseră în Franţa în 1921 în urma invaziei Armatei Roşii în Republica Democratică Georgia. Salome Zurabişvili s-a alăturat serviciului diplomatic francez în anii 1970, unde a ocupat, de-a lungul a trei decenii, o serie de funcţii diplomatice din ce în ce mai înalte. Din 2003 până în 2004, a fost ambasador al Franţei în Georgia.

În 2004, după un acord comun între preşedinţii Franţei şi Georgiei, ea a primit cetăţenia georgiană şi a devenit ministru de externe al Georgiei. În timpul mandatului său la Ministerul georgian al Afacerilor Externe, a negociat un tratat istoric ce a dus la retragerea forţelor ruseşti din părţile necontestate ale teritoriului continental georgian.

De asemenea, a fost membră a Comitetului pentru sancţiuni împotriva Iranului din cadrul Consiliului de Securitate al ONU în calitate de coordonatoare a grupului de experţi.

După ce a intrat în conflict cu preşedintele de atunci al Georgiei, Mihail Saakaşvili, în 2006 Zurabişvili a fondat partidul politic Calea Georgiei, pe care l-a condus până în 2010. În cele din urmă, ea a fost aleasă în Parlamentul georgian, în 2016, ca independentă. Tot ca independentă, dar susţinută de partidul Visul Georgian, aflat acum la guvernare, ea a participat la alegerile prezidenţiale din 2018 şi s-a impus în turul doi de scrutin împotriva candidatului Mişcării Naţionale Unite, actuala opoziţie, Grigol Vaşadze. Chiar dacă a fost susţinută de partidul Visul Georgian, în urma crizei politice georgiene din 2020-2021, ea s-a îndepărtat tot mai mult de guvernul georgian.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN GEORGIA

Poliţia din Georgia, fostă republică sovietică ce a dat tonul revoluţiilor prooccidentale din acest spaţiu, a folosit marţi gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a întrerupe un protest în faţa Parlamentului faţă de un proiect de lege privind "agenţii străini".

Proiectul prevede crearea unui registru al organizaţiilor şi mijloacelor de informare în masă care primesc finanţare din străinătate. Orice organizaţie care primeşte mai mult de 20% din finanţare din străinătate trebuie să se înregistreze ca "agent străin", în caz contrar riscând amenzi substanţiale.

Criticii spun că proiectul aminteşte de o lege din 2012 din Rusia, care a fost folosită de atunci pentru a reprima disidenţa faţă de Kremlin. Opozanţii proiectului de lege consideră că legea va îndepărta Georgia şi mai mult de aderarea la Uniunea Europeană, după ce această ţară nu a primit anul trecut, alături de Moldova şi Ucraina, statutul de ţară candidată, din cauza reformelor politice şi juridice insuficiente.

Protestele violente din capitala georgiană au izbucnit după ce parlamentul a votat, marţi, proiectul de lege în primă lectură.

Aflat la Berlin, prim-ministrul georgian Ghiorghi Garibaşvili şi-a reafirmat sprijinul pentru lege, afirmând că dispoziţiile propuse privind agenţii străini respectă "standardele europene şi globale".

Însă şeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că proiectul de lege reprezintă o "evoluţie foarte proastă" pentru ţară şi ar putea afecta grav legăturile acesteia cu UE, relatează Reuters.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus că Statele Unite sunt profund îngrijorate şi tulburate de o lege care "ar afecta unele dintre drepturile care sunt esenţiale pentru aspiraţiile poporului georgian".

PROTESTE ÎNĂBUŞITE VIOLENT LA TBILISI

Mii de persoane, unele fluturând steaguri ale UE şi Ucrainei, s-au strâns marţi în faţa Parlamentului şi au ascultat vorbitorii care au denunţat legea. Unii au strigat: "Nu legii ruseşti" şi "Sunteţi ruşi" adresându-se politicienilor din interiorul legislativului.

Marţi seară târziu, protestatarii au intrat în conflict cu poliţia înarmată cu scuturi antirevoltă, care a folosit apoi gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a-i dispersa. Cel puţin trei sticle incendiare, precum şi pietre, au fost aruncate înspre forţele de ordine. Manifestanţii au încercat să intre în Parlament, îndepărtând barierele de fier amplasate pentru a proteja clădirea.

Presa locală, care citează Ministerul de Interne, spune că au fost făcute şase arestări sub acuzaţia de huliganism şi nesupunere faţă de forţele de ordine. Potrivit unor surse, printre cei arestaţi s-ar afla şi liderul mişcării prooccidentale "Girci", Zurab Japaridze.

Martori oculari din capitala Tbilisi au declarat pentru Reuters că au văzut poliţişti cu scuturi antirevoltă făcând arestări de-a lungul bulevardului Rustaveli, principala arteră care trece prin centrul oraşului.

Într-un comunicat, Ministerul de Interne a declarat că au existat răniţi de ambele părţi după ceea ce a numit un protest extrem de violent şi a precizat că poliţia va reacţiona în cazul încălcării legii.

Rusia este văzută ca un inamic de către mulţi georgieni, după ce Moscova a sprijinit separatiştii din regiunile georgiene separatiste Abhazia şi Osetia de Sud în anii 1990, iar în august 2008 a intervenit cu trupe.

Today, we stand together! We’ll stand together tomorrow and lead our country into Europe. I make this promise to you as I have made the same promise to myself a long time ago ????????????????

My full statement: https://t.co/3dvga0Ovhx pic.twitter.com/L59LltC8G1