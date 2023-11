Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic face apel la unitate în lumea sportului

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, a subliniat nevoia critică de unitate în lumea sportului, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari, scrie agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Bach a transmis acest mesaj luni la Lausanne (Elveţia), în timp ce i-a salutat pe participanţii la Forumul Federaţiilor Internaţionale (IF) 2023.

Vorbind la Muzeul Olimpic, preşedintele CIO a evidenţiat capacitatea sportului de a uni oamenii, în special în perioadele de divizare. El a subliniat nevoia crucială de solidaritate în abordarea provocărilor globale actuale cu care se confruntă lumea sportului.

"Tensiunile geopolitice actuale sunt extrem de complexe. În astfel de vremuri, puterea unificatoare a sportului este mai importantă decât oricând. Pentru a fi o putere atât de unificatoare, este esenţial să fim cu toţii împreună", a spus Bach.

"Astăzi, milioane de oameni de pe întreaga planetă tânjesc după o astfel de forţă unificatoare care să ne reunească pe toţi în lumea noastră atât de conflictuală. Rolul nostru este clar: să ne unim şi să nu adâncim diviziunile. Prin urmare, avem o responsabilitate importantă - să fim împreună pentru puterea sportului şi să ne îndeplinim misiunea comună de a face lumea un loc mai bun prin sport", a subliniat preşedintele CIO.

Bach a declarat apoi că viitoarele Jocuri Olimpice de la Paris din 2024 ar putea servi drept "un simbol al unităţii şi păcii", capabil să unească lumea. "Cu toţii împărtăşim aşteptările a milioane de oameni de pe tot globul", a menţionat el, adăugând că, în actuala situaţie mondială marcată de conflicte şi scindări, toată lumea "tânjeşte după ceva care ne uneşte, ceva care ne dă speranţă, ceva care ne dă optimism".

"După pandemie, oamenii doresc să se reunească din nou", a mai spus preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic.

Preşedintele CIO a vorbit, de asemenea, despre viitorul iminent pe tărâmul digital, unde progresele rapide în AI şi Esports prezintă atât de oportunităţi, cât şi provocări pentru Mişcarea Olimpică. El i-a informat pe participanţi despre misiunea nou înfiinţatei comisii Esports a CIO, prezidată de preşedintele Uniunii Internaţionale de Ciclism (UCI), David Lapartient, de a explora crearea Jocurilor Olimpice Esports.

Discursul lui Thomas Bach a inaugurat Forumul IF care are loc timp de trei zile la Muzeul Olimpic de la Lausanne, cu participarea a 300 de lideri din peste 125 de federaţii internaţionale. Evenimentul din acest an, cu tematica ''(R)evoluţia sportivă", îşi propune că abordeze problemele din mediul operaţional al IF, cu informaţii de la experţi din industrie şi factori de decizie influenţi din mişcarea sportivă globală.