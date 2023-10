Președintele Crucii Roșii explodează: Situația din Gaza e un eșec catastrofal

„Este inacceptabil ca civilii să nu aibă un loc sigur unde să se ducă în Gaza, pe fondul bombardamentelor masive, iar cu un asediu militar în vigoare nu există nici un răspuns umanitar adecvat posibil în prezent. Acesta este un eșec catastrofal pe care lumea nu trebuie să îl tolereze", a declarat sâmbătă, într-o declarație, președintele CICR, Mirjana Spoljaric, potrivit CNN.

Spoljaric a adăugat că „imperativul imediat trebuie să fie acela de a salva vieți”.

„În conformitate cu dreptul umanitar internațional, părțile sunt obligate să protejeze civilii de efectele operațiunilor militare în orice moment, să facă distincția între civili și ținte militare și să nu folosească niciodată scuturi umane pentru a împiedica atacarea obiectivelor militare”, a mai spus Spoljaric. De asemenea, CICR a cerut „eliberarea imediată a tuturor ostaticilor” și a reiterat oferta anterioară a organizației de a facilita orice operațiune viitoare de eliberare a ostaticilor.

An innocent little #Palestinian girl was just pulled out from the rubble of a home destroyed by Israeli airstrikes last night in Gaza.

The 22nd day of the war on #Gaza.



The internet has been restored,revealing horrific massacres and the obliteration of entire families.



The death toll has risen to 8,000 with nearly 2,000 people still under the rubble & around 26500 injured & all of these are preliminary figures