Prigojin amenință deschis cu `prăbușirea frontului`: Va fi deranj mare și Crimeea va cădea! Știm exact pe cine să acuzăm de trădare (Video)

Ciocniri interne subterane se dau în cadrul puterii de la Moscova. Într-o nouă înregistrare video publicată sâmbătă, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lansează un atac fără precedent la adresa Kremlinul chiar în momentul în care trupele ruse par să aducă Moscovei mult dorita victorie pe câmpul de luptă după o perioadă îndelungată de poticneli și eșecuri prin cucerirea orașului Bahmut, unde se dau bătălii sângeroase. Mesajul a fost relatat și de agenția de presă TASS, dar articolul a fost șters ulterior.

La doar o zi după ce anunțase că Bahmutul este „practic înconjurat” și îi cerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să își retragă trupele, fondatorul grupului paramilitar Wagner aparent amenință Kremlinul în privința unor consecințe dramatice cu care s-ar confrunta Rusia dacă oamenii lui s-ar retrage din Bahmut.

În înregistrarea făcută într-o cameră întunecată, Prigojin își laudă mercenarii fără de care „s-ar prăbuși întreg frontul până la granițele Rusiei sau chiar mai departe”.

„Dacă Wagner se retrage acum din Bahmut, întregul front se va prăbuși. Situația va fi neplăcută pentru toate formațiunile militare care protejează interesele Rusiei", a adăugat el, susținând că armata rusă va fi forțată să stabilizeze frontul" în timp ce „Crimeea va cădea" și vor exista „multe alte cataclisme".

Prigojin sugerează că luptele din Bahmut se dau pentru a nu lăsa trupele Kievului să se concentreze pe alte zone și să salveze reputația trupelor ruse.

Prigojin mai spune că mercenarii săi ar putea fi neplăcut surprinși dacă vor suspecta că autoritățile ruse le-au întins o capcană prin faptul că nu le-au furnizat muniție și întăriri, dar vor ști exact pe cine să dea vina pentru trădare.

„Și aceasta este exact problema cu lipsa de muniție. ... Luptătorii obișnuiți... Vor veni și vor spune: Șefu', s-ar putea ca această poveste să fie jucată undeva în adâncul Ministerului Apărării, sau poate mai sus, pentru a explica poporului rus de ce am ajuns în acest necaz? Dacă vor să ne întindă o capcană și să spună că suntem răufăcători, și de aceea nu ni se dă muniție și arme și nu ni se permite să întărim personalul, inclusiv condamnații?", își încheie Evgheni Prigojin monologul de aproape 4 minute.

Prigozhin today is once again seen explaining how invaluable Wagner is for Russia, and how retreating from Bakhmut will lead to the collapse of the whole Russian front.



Also appears to be hinting at the fact that his mercenaries might find it rather unpleasant if they suspect… https://t.co/olPW7qtL3Z pic.twitter.com/2rKdR1nD1b