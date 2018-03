Primăria Capitalei reacţionează în scandalul taxei propuse de una dintre companiile municipale din Bucureşti: 'Anexa a fost retrasă'

Avand in vedere informatiile aparute in mass-media conform carora in cadrul "Proiectului de hotarare privind aprobarea delegarii serviciului de intretinere, reparatii curente si administrare a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti si/sau administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (domeniul privat al statului) catre Compania Imobiliara București S.A." exista o anexa care prezenta un tabel in care erau prevazute costuri foarte mari pentru eliberarea de duplicate sau copii ale unor documente, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:

- Anexa respectiva a fost restrasa, intrucat a fost vorba despre o eroare materiala care, din pacate, nu a fost sesizata de persoanele care au prelucrat informatiile din cadrul proiectului de hotarare; aceasta eroare va fi corectata, conform legislatiei in vigoare.

Mai mult decat atat, eroarea materiala nu avea cum sa produca efecte, pentru ca, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la art. 18, alin 5 se prevede: "Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale sau locale si nu poate depasi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagina."