Primăria Sectorului 1 dezvoltă un proiect cu fonduri europene pentru incluziunea şi abilitarea persoanelor de etnie romă din comunităţile din sector

Primăria Sectorului 1 îşi propune să dezvolte un sistem integrat şi inovator de servicii de calitate care să asigure creşterea incluziunii şi abilitarea persoanelor de etnie romă în comunităţile de romi identificate în Sectorul 1. În acest scop, implementează, începând cu 1 mai 2022, Proiectul „Facilitarea accesului la servicii integrate de educaţie, sănătate, ocupare şi abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, cod PN1044. Acest proiect este finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”, mai arată comunicatul de presă al instituţiei, potrivit news.ro.

Proiectul urmăreşte creşterea accesului la servicii de educaţie, sănătate, ocupare şi asistenţă socială pentru 600 de persoane în situaţii de vulnerabilitate, din care cel puţin 400 de etnie romă, din trei cartiere: Giuleşti Sârbi, Chitila/Chitila Triaj şi Străuleşti, mai indică sursa citată.

„Sectorul 1 înseamnă şi Străuleşti, Chitila Triaj sau Giuleşti Sârbi. Aici trăiesc comunităţi vulnerabile care au nevoie de ajutor pentru o mai uşoară integrare în societate. Şi ei sunt ai Sectorului 1 şi ei au nevoie de acces la educaţie, de servicii administrative de calitate şi de facilitarea accesului de piaţa muncii. În acest scop am gândit un pachet complex de măsuri: am depus prin PNRR un proiect pentru construirea a peste 350 de locuinţe nZEB (consum de energie aproape zero) pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, vom demara la începutul anului viitor un amplu program de asfaltare şi introducere de utilităţi în special în zonele mărginaşe şi am cerut funcţionarilor publici să fie pro-activi şi mai prezenţi în relaţia cu cetăţeanul”, a declarat Clotilde Armand, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului, conform sursei menţionate.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educaţională prin identificarea şi reducerea riscului de abandon al preşcolarilor care locuiesc pe raza Sectorului 1 şi sunt în situaţie de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar.

În acest proiect sunt angrenaţi mai mulţi parteneri: Fundaţia Viaţă şi Lumină, Asociaţia E-Romnja şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1. Reprezentanţi ai acestor entităţi s-au constituit deja într-o echipă mobilă care efectuează vizite în comunităţile de romi pentru a face anchete sociale, pentru a identifica nevoile fiecărui membru al familiei şi pentru a întocmi un plan personalizat de intervenţie. În urma acestor anchete sociale au fost selectaţi 200 de copii, dintre care 150 de copii romi şi 50 de copii români. Aceştia vor beneficia de mediere şcolară, consiliere vocaţională, consiliere şcolară, psihologică, mentorat, sprijin material (pachete cu hrană, decontare transport pentru a ajunge copiii la şcoală, îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copiii înscrişi în sistemul de educaţie).

De asemenea, părinţii acestor copii vor fi consiliaţi pentru a sprijini parcursul educaţional al elevului şi va fi mediată relaţia familie-şcoală-DGASPC Sector 1 în vederea strângerii colaborării în procesul de prevenire a abandonului şcolar. Elevii care vor continua educaţia vor intra într-un program de mentorat asigurat de către voluntarii Fundaţiei Viaţă şi Lumină.

Având un buget total de 1.897.907,40 lei, din care 1.897.907,40 lei finanţare nerambursabilă, proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni – 01 mai 2022 - 30 aprilie 2024 – şi este finanţat prin Granturile Spaţiului Economic European (SEE).

Rezultatele preconizate ale proiectului:

- 8 persoane vor avea documente de identitate noi;

- 200 de copii vor beneficia de servicii educaţionale pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

- 150 de persoane de etnie romă (plus 150 majoritari) vor beneficia de servicii de ocupare;

- 11 specialişti şi voluntari care lucrează cu persoane de etnie romă îşi vor îmbunătăţi competenţele;

- 30 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de abilitare;

- 2 experţi şi lideri de etnie romă vor fi instruiţi;

- vor fi organizate două campanii de sensibilizare a populaţiei de etnie romă pe teme de educaţie şi parenting (100 de beneficiari);

- 100 de persoane de etnie romă vor participa la campanii de conştientizare.

Obiective specifice ale proiectului PN1044:

Obiectivul specific 1: Creşterea accesului la servicii sectoriale şi integrate pentru 600 de persoane în situaţii de vulnerabilitate, din care cel puţin 400 (2/3) de etnie romă, din 3 cartiere ale Sectorului 1, în 24 de luni.

Obiectivul specific 2: Abilitarea/împuternicirea a 30 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei tinere rome, din Sectorul 1, în 13 de luni.

Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea competenţelor a 11 de specialişti şi voluntari implicaţi în lucrul cu persoane de etnie romă din Sectorul 1, pentru creşterea calităţii serviciilor oferite şi a nivelului de incluzivitate al autorităţilor şi instituţiilor publice din Sectorul 1, în 20 luni.